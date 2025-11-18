استاندار مازندران در نشست عمومی اجلاس استانداران استان‌های ساحلی خزر، دریای کاسپین را کانون همکاری‌های استان‌های ساحلی دانست و گفت: این دریا می‌تواند به مرکز ثقل توسعه تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _  نشست عمومی اجلاس استانداران استان‌های ساحلی حوزه خبر بخش دوم نخستین روز این اجلاس بود.

در این نشست مهدی یونسی استاندار مازندران گفت: استان مازندران می‌کوشد دریای خزر را فقط به عنوان خط مرزی نداند بلکه از جغرافیای ساحلی فراتر رفته و نگاه برون مرزی به دریا داشته باشد، به عقیده ما این دریا مسیری راهبردی است.

وی افزود: با استفاده از این اجلاس می‌توان سامانه مشترک تبادل بنادر جنوب و شمال خزر طراحی شود که سبب افزایش زنجیره تامین و توسعه تبادلات کانتینری شود.

استاندار مازندران گفت: این اجلاس نقش تعیین کننده‌ای در حوزه خزر دارد و فرصتی کم نظیر برای هم افزایی استان‌های ساحلی خزر است، زیرا خزر از دیر باز کانون همکاری‌ها بوده و امروز هم خزر می‌تواند به مرکز ثقل توسعه تبدیل شود.

وی همچنین به گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: گردشگری سلامت یکی از نیاز‌های اساسی کشور‌های حاشیه دریای خزر است و مازندران آمادگی دارد دبیرخانه گردشگری سلامت در این استان ایجاد شود.

مهدی یونسی، کشاورزی و شیلات را اقتصاد دریا بنیان دانست و گفت: ایجاد بانک ژن مشترک محصولات بومی حوزه خزر و تبادل فناوری‌های نوین آبزی پروری، نوآوری دانش و فناوری، تاسیس دانشکده اقتصادی در مازندران، تشکیل راهبرد توسعه دریا محور، ایجاد صندوق سرمایه گذاری منطقه خزر، جزو فعالیت‌های این استان ساحلی شمالی است.

منبع : خبرگزاری صداوسیما 

برچسب ها: اجلاس ، خزر
خبرهای مرتبط
شفیعی در سومین اجلاس هم اندیشی خزر؛
سیاست ما تقویت روند همگرایی در خزر است
رونمایی از تمبر اجلاس خزر در رشت / گیلان میزبان ۸۰ مهمان خارجی است
در بیانیه پایانی اجلاس هم اندیشی خزر ۳ تاکید شد
دریای خزر جای حضور نیروهای بیگانه نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خزر به اندازه خلیج‌فارس برای ما مهم است/ رابطه ایران با روسیه راهبردی است
خزر یکی از محورهای مهم انرژی در سطح منطقه است/ توسعه گردشگری خزر یک ضرورت است
نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر در گیلان آغاز شد
رویکرد دولت بر توسعه گردشگری دریایی است/ ثبت موقت بیش از ۵۸ اثر در یونسکو
آخرین اخبار
رویکرد دولت بر توسعه گردشگری دریایی است/ ثبت موقت بیش از ۵۸ اثر در یونسکو
خزر یکی از محورهای مهم انرژی در سطح منطقه است/ توسعه گردشگری خزر یک ضرورت است
نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر در گیلان آغاز شد
خزر به اندازه خلیج‌فارس برای ما مهم است/ رابطه ایران با روسیه راهبردی است
نماهنگ سرود راه سرخ + فیلم
خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای
پیش بینی بارش‌های نرمال در مناطقی از گیلان
ضرورت توسعه مراودات تجاری میان گیلان و آستراخان
آمادگی داغستان برای همکاری‌های مشترک با گیلان
انفجار در پشت بام یک منزل مسکونی در رشت + تصاویر