باشگاه خبرنگاران جوان _ نشست عمومی اجلاس استانداران استان‌های ساحلی حوزه خبر بخش دوم نخستین روز این اجلاس بود.

در این نشست مهدی یونسی استاندار مازندران گفت: استان مازندران می‌کوشد دریای خزر را فقط به عنوان خط مرزی نداند بلکه از جغرافیای ساحلی فراتر رفته و نگاه برون مرزی به دریا داشته باشد، به عقیده ما این دریا مسیری راهبردی است.

وی افزود: با استفاده از این اجلاس می‌توان سامانه مشترک تبادل بنادر جنوب و شمال خزر طراحی شود که سبب افزایش زنجیره تامین و توسعه تبادلات کانتینری شود.

استاندار مازندران گفت: این اجلاس نقش تعیین کننده‌ای در حوزه خزر دارد و فرصتی کم نظیر برای هم افزایی استان‌های ساحلی خزر است، زیرا خزر از دیر باز کانون همکاری‌ها بوده و امروز هم خزر می‌تواند به مرکز ثقل توسعه تبدیل شود.

وی همچنین به گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: گردشگری سلامت یکی از نیاز‌های اساسی کشور‌های حاشیه دریای خزر است و مازندران آمادگی دارد دبیرخانه گردشگری سلامت در این استان ایجاد شود.

مهدی یونسی، کشاورزی و شیلات را اقتصاد دریا بنیان دانست و گفت: ایجاد بانک ژن مشترک محصولات بومی حوزه خزر و تبادل فناوری‌های نوین آبزی پروری، نوآوری دانش و فناوری، تاسیس دانشکده اقتصادی در مازندران، تشکیل راهبرد توسعه دریا محور، ایجاد صندوق سرمایه گذاری منطقه خزر، جزو فعالیت‌های این استان ساحلی شمالی است.

منبع : خبرگزاری صداوسیما