باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعهای که توسط یک تیم بینالمللی از دانشمندان انجام شده است، علت غیرمنتظرهای را آشکار کرده است که ممکن است در ایجاد بیماریهای روانی، از جمله اسکیزوفرنی و افسردگی نقش داشته باشد.
مجله روانپزشکی مولکولی گزارش داد که مطالعهای که در موسسه ژنتیک دانشگاه لایپزیگ در آلمان انجام شده است، جهشی را در یک ژن واحد نشان داده است که ممکن است علت مستقیم بیماریهای روانی مانند اسکیزوفرنی و افسردگی باشد. این مطالعه توضیح داد که این جهش ممکن است از ترکیبی پیچیده از عوامل ژنتیکی و محیطی مؤثر بر بدن ناشی شود.
محققان دادههای ۱۲۱ بیمار با تغییرات در ژن GRIN2A را تجزیه و تحلیل کردند که عملکرد گیرندههای NMDA، مولکولهای ضروری برای انتقال سیگنال در مغز را تنظیم میکند. نتایج نشان داد که انواع خاصی از این ژن به طور مستقیم با ایجاد اسکیزوفرنی، افسردگی و اختلالات اضطرابی مرتبط هستند و علائم آنها اغلب در دوران کودکی یا نوجوانی ظاهر میشود.
همچنین مشاهده شد که برخی از بیماران این اختلال روانی را به عنوان تنها علامت جهش، بدون صرع یا اختلال شناختی، که قبلاً به عنوان شاخصهای کلیدی مشکلات GRIN2A در نظر گرفته میشدند، تجربه کردهاند.
محققان خاطرنشان کردند که بازیابی فعالیت گیرنده NMDA میتواند شرایط بیماران را بهبود بخشد. در یک کارآزمایی بالینی با استفاده از مکمل L-serine که گیرنده را فعال میکند، محققان کاهش قابل توجهی در علائم روانپزشکی مشاهده کردند.
نویسندگان این مطالعه معتقدند که این کشف میتواند رویکرد تشخیص و درمان بیماریهای روانی را تغییر دهد، زیرا در برخی موارد، علت ممکن است یک جهش ژنی واحد باشد، نه صدها ژن که قبلاً تصور میشد.
منبع: Lenta.ru