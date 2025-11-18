دانشمندان ژن واحدی را که مسئول برخی از بیماری‌های روانی جدی است، شناسایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که توسط یک تیم بین‌المللی از دانشمندان انجام شده است، علت غیرمنتظره‌ای را آشکار کرده است که ممکن است در ایجاد بیماری‌های روانی، از جمله اسکیزوفرنی و افسردگی نقش داشته باشد.

مجله روانپزشکی مولکولی گزارش داد که مطالعه‌ای که در موسسه ژنتیک دانشگاه لایپزیگ در آلمان انجام شده است، جهشی را در یک ژن واحد نشان داده است که ممکن است علت مستقیم بیماری‌های روانی مانند اسکیزوفرنی و افسردگی باشد. این مطالعه توضیح داد که این جهش ممکن است از ترکیبی پیچیده از عوامل ژنتیکی و محیطی مؤثر بر بدن ناشی شود.

محققان داده‌های ۱۲۱ بیمار با تغییرات در ژن GRIN2A را تجزیه و تحلیل کردند که عملکرد گیرنده‌های NMDA، مولکول‌های ضروری برای انتقال سیگنال در مغز را تنظیم می‌کند. نتایج نشان داد که انواع خاصی از این ژن به طور مستقیم با ایجاد اسکیزوفرنی، افسردگی و اختلالات اضطرابی مرتبط هستند و علائم آنها اغلب در دوران کودکی یا نوجوانی ظاهر می‌شود.

همچنین مشاهده شد که برخی از بیماران این اختلال روانی را به عنوان تنها علامت جهش، بدون صرع یا اختلال شناختی، که قبلاً به عنوان شاخص‌های کلیدی مشکلات GRIN2A در نظر گرفته می‌شدند، تجربه کرده‌اند.

محققان خاطرنشان کردند که بازیابی فعالیت گیرنده NMDA می‌تواند شرایط بیماران را بهبود بخشد. در یک کارآزمایی بالینی با استفاده از مکمل L-serine که گیرنده را فعال می‌کند، محققان کاهش قابل توجهی در علائم روانپزشکی مشاهده کردند.

نویسندگان این مطالعه معتقدند که این کشف می‌تواند رویکرد تشخیص و درمان بیماری‌های روانی را تغییر دهد، زیرا در برخی موارد، علت ممکن است یک جهش ژنی واحد باشد، نه صد‌ها ژن که قبلاً تصور می‌شد.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: بیماری های روانی ، اسکیزو فرنی ، افسردگی ، ژن ها
خبرهای مرتبط
اختلالی که با تغییر فصل خود را نشان می‌دهد
چگونه از بروز آسیب روانی در کودک و نوجوان جلوگیری کنیم؟
کاهش احساس بی قراری و افسردگی با مصرف منظم ۱۰ ریزمغذی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت‌نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ۱۴۰۴ رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد
تاکید پیرصالحی بر اقدام فوری در برابر گسترش مقاومت میکروبی
عواقب وصل ماندن شارژر به برق چیست؟
توسعه شناورهای الکتریکی در دستور کار معاونت علمی
توربین‌های بادی و انرژی موج، فصل تازه اقتصاد پاک
جایگزین‌های طبیعی کافئین برای انرژی و تمرکز
فاصله یک ابرنواختر از زمین چقدر است و اگر منفجر شود چه اتفاقی می‌افتد؟
۱۱ درصد از جمعیت دنیا به نوعی از دیابت مبتلا هستند
TCL از تبلتی با مشخصات رقابتی رونمایی کرد
چند نرخی بودن ارز به صنعت تجهیزات پزشکی لطمه می‌زند
آخرین اخبار
شناسایی ژن واحدی که مسئول برخی از بیماری‌های روانی جدی است
امواج گرما و بلایای طبیعی چگونه بر خلق و خو و رفتار انسان تأثیر می‌گذارند؟
تدوین برنامه ملی اقتصاد دریا محور با اولویت فناوری و هوش مصنوعی
رئیس جمهور ماده واحده تکمیل ترکیب اعضای شورای عالی نوجوانان و جوانان ابلاغ کرد
چند نرخی بودن ارز به صنعت تجهیزات پزشکی لطمه می‌زند
عواقب وصل ماندن شارژر به برق چیست؟
جایگزین‌های طبیعی کافئین برای انرژی و تمرکز
فاصله یک ابرنواختر از زمین چقدر است و اگر منفجر شود چه اتفاقی می‌افتد؟
TCL از تبلتی با مشخصات رقابتی رونمایی کرد
توربین‌های بادی و انرژی موج، فصل تازه اقتصاد پاک
توسعه شناورهای الکتریکی در دستور کار معاونت علمی
۱۱ درصد از جمعیت دنیا به نوعی از دیابت مبتلا هستند
آغاز ثبت‌نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی ۱۴۰۴ رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد
تاکید پیرصالحی بر اقدام فوری در برابر گسترش مقاومت میکروبی
یک فوتی و ۲ مصدوم در تصادف بی‌آرتی با موتورسیکلت‌ها در خط ویژه ملاصدرا
وزیر بهداشت: مقاومت میکروبی تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند عامل ۱۰ میلیون مرگ سالانه شود
خورشید ایران، برقش هم ایرانی شد
وزیر ارتباطات: اجلاس باکو فرصتی برای همکاری در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال است
سرپرستان دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و یزد منصوب شدند