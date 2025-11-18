باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی در جریان بازدید از این پروژه گفت: تاکنون برای ۱۷ هزار و ۳۰۰ واحد در صدرا پروانه ساختمانی صادر شده و قراردادهای مشارکت مدنی نزدیک به ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد نیز نهایی شده است. پیشبینی میشود ظرف ۴۵ روز آینده این روند برای تمامی واحدهای شهر تکمیل شود.
او با اشاره به پروژه اکباتان که شامل ۳۱۵۲ واحد مسکونی است، افزود: این طرح پس از عبور از موانع اولیه، با همکاری شرکت عمران صدرا، بانک عامل و بنیاد مسکن، سرعت قابل توجهی در اجرا پیدا کرده است.
ملکی درباره میزان پیشرفت پروژه توضیح داد: عملیات فونداسیون به طور کامل پایان یافته، اسکلت و سقف ۹۲ درصد پیشرفت داشته و سفتکاری نیز به ۴۲ درصد رسیده است. بر همین اساس انتظار میرود تا خرداد آینده هزار واحد آماده واگذاری باشد.
او همچنین بر اهمیت خدمات جانبی تأکید کرد و گفت: محوطهسازی، آمادهسازی فضاهای عمومی، خدمات محلهای و پروژههای روبنایی بهویژه تأمین مدارس و فضاهای آموزشی در اولویت قرار دارد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به رشد سریع جمعیت صدرا، بر ضرورت ارتقای سرانههای عمومی شهر تأکید کرد و خواستار ایجاد بخشداری و انعقاد تفاهمنامههای ملی با دستگاههای خدماترسان برای تسریع در روند توسعه عمرانی شد.
پیشرفت چشمگیر بزرگراه قرهپیری صدرا ـ شیراز
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین در جریان بازدید از این طرح عمرانی اعلام کرد: پروژه بزرگراه قرهپیری که اصلیترین مسیر ارتباطی میان شهر جدید صدرا و شیراز محسوب میشود، تاکنون به ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
ملکی گفت: این بزرگراه به طول ۱۰.۵ کیلومتر طراحی شده و بر اساس آخرین ارزیابیها، حدود شش کیلومتر آن آماده اجرای عملیات آسفالت است.
او افزود: یکی از بخشهای مهم پروژه مربوط به ورودی شیراز است که حدود ۳.۴ کیلومتر از مسیر نیازمند تملک توسط شهرداری است. با توافقهای انجامشده، قرار است این روند سرعت بگیرد و عملیات اجرایی شامل خاکبرداری، خاکریزی و اقدامات فنی طبق قراردادهای جدید ادامه یابد. همچنین تأمین منابع مالی پروژه از طریق نقدی و تهاتر در دستور کار قرار گرفته است.
ملکی با اشاره به اهمیت تقاطعهای دو سوی بزرگراه گفت: بهرهبرداری کامل از این مسیر منوط به اجرای دو تقاطع اصلی در ورودیهای شیراز و صدراست که انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات آنها در اولویت قرار دارد.
او تأکید کرد: بزرگراه قرهپیری یکی از پروژههای حیاتی حملونقل منطقه است و با تکمیل آن، زمان سفر شهروندان صدرا به شیراز به شکل محسوسی کاهش مییابد. این مسیر علاوه بر کاهش بار ترافیکی محورهای موجود، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا خواهد کرد.