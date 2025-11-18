دانشمندان ربات‌هایی به اندازه شن ساخته‌اند که می‌توانند در رگ‌های خونی شنا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان موسسه فناوری فدرال سوئیس (ETH Zurich) سیستمی را توسعه داده‌اند که در آن میکروربات‌ها، ساخته شده از قطرات ژل ریز، با دارو و نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی پر شده‌اند. این امر به آنها اجازه می‌دهد تا از خارج از بدن با استفاده از یک آهنربای قوی کنترل شوند. این ربات‌ها آنقدر کوچک هستند که می‌توانند به راحتی در رگ‌های خونی باریک حرکت کنند.

این میکروربات‌ها می‌توانند در رگ‌ها و شریان‌ها حرکت کنند و دارو را دقیقاً به ناحیه آسیب‌دیده برسانند. این امر به پزشکان اجازه می‌دهد تا دوز‌های بسیار کمی را به صورت محلی تجویز کنند و سمیت مرتبط با درمان‌های سیستمیک که بر کل بدن تأثیر می‌گذارند را کاهش دهند.

در طول آزمایش، ربات‌ها به رگ‌های خونی موش‌ها تزریق شدند و حرکت بالا و پایین آنها با جریان خون کنترل شد. ربات‌ها در بیش از ۹۵ ٪ موارد با موفقیت دارو را به طور دقیق به نقطه هدف رساندند.

برای فعال کردن آزادسازی دارو، دانشمندان با تغییر میدان مغناطیسی، کپسول را کمی گرم کردند. نویسندگان این مطالعه تأیید کردند که مواد مورد استفاده برای سلامتی بی‌خطر هستند، اما هنوز مشخص نیست که بدن چگونه ذرات حاصل را از بین می‌برد.

این پیشرفت گامی مهم در درمان بیماری‌های عفونی و اختلالات مرتبط با استرس اکسیداتیو است و راه‌های جدیدی را برای دارورسانی بسیار دقیق در بدن باز می‌کند.

منبع: Naukatv.ru

