باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در شهرستان نی‌ریز، جایی که طبیعت با خشکسالی سرسختانه و گرمای طاقت‌فرسا به مبارزه برخاسته است، گلی از زمین سر برآورده که کلاله سرخ‌فام آن، روایتی از پایداری در برابر سختی‌ها است. برداشت زعفران نی‌ریز، داستانی است از استواری، دغدغه و سرافرازی که با رنگ و عطری کم نظیر درآمیخته، اما تداوم این راه پرافتخار، نیازمند توجه و عزمی جدی برای پشت سر نهادن چالش‌های پیش‌رو است.

نادر زارعی مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز با اشاره به آغاز برداشت زعفران از ۱۰۰ هکتار زمین‌های زراعی این شهرستان، اظهار کرد: امسال، با وجود خشکسالی شدید و گرمای طولانی تابستان، کشاورزان با سخت‌کوشی، این محصول ارزشمند را از دل خاک بیرون می‌آورند.

او با اشاره به اینکه عمده زعفران نی‌ریز در بخش مشکان کشت می‌شود، گفت: کاهش بارندگی و گرمای فرساینده هوا در تابستان، باعث افت عملکرد مزارع شده است، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود میزان کل برداشت، به حدود ۱۳۰ کیلوگرم کاهش یابد.

زارعی اضافه کرد: میانگین برداشت زعفران در شرایط طبیعی ۵ کیلوگرم در هر هکتار است، اما ادامه خشکسالی، کمبود منابع آبی و تداوم گرمای تابستان، بهره‌وری زمین‌ها را کاهش داده است.

او تأکید کرد: زعفران نی‌ریز با وجود همه این دشواری‌ها، به سبب رنگ، عطر و کیفیت ممتاز خود، جایگاه ویژه‌ای در استان فارس دارد؛ با این حال، کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات آبی، مانع توسعه آن شده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز بیان کرد: دوره گل‌دهی زعفران حدود ۲۵ روز است و بازده اقتصادی آن از سال سوم کشت آغاز می‌شود، اما استمرار گرما و کمبود بارش، این چرخه ارزشمند را تهدید می‌کند و توجه فوری مسئولان را می‌طلبد.

زارعی ادامه داد: کلاله زعفران که از بخش‌های نگین، سرگل، پوشال و دسته تشکیل می‌شود، مهم‌ترین بخش این گل است و مرغوب‌ترین نوع آن از قسمت «نگین» به‌دست می‌آید؛ بخش سرخی که نماد امید در دل خاک تشنه نی‌ریز است.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها به ویژه دستمزد کارگر، روش سنتی داشت و برداشت، دیگر سودمند نیست و در صورت مکانیزه شدن فرآیند، توسعه کشت زعفران توصیه می‌شود.

نی ریز در فاصله حدود ۲۲۰ کیلومتری شیراز و در شرق استان فارس قرار دارد.