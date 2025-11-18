باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۱۴ هزار و ۹۳۹ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هموزن نیز با افزایش هزار و ۴۲۷ واحد در سطح ۹۲۱ هزار و ۴۴ واحد قرار گرفت.
امروز سه نماد فارس، پارسان و فملی بیشترین تاثیر و سه نماد مهرگان، خودرو و وبملت پرتراکنشترین نمادهای بازار بورس بودند.
امروز شاخص کل فرابورس با افزایش ۳۹ هزار واحد در سطح ۲۸ هزار و ۲۹۹ واحد قرار گرفت؛ سه نماد سامان، آریا و هرمز بیشترین تاثیر و سه نماد زفارس، پتوسعه و فزر پرتراکنشترین نمادهای فرابورس بودند.
امروز فلزات اساسی با ارزش معاملاتی ۳۹۹ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه سرمایه گذاریها و بانکها در جایگاه بعدی قرار گرفتند.