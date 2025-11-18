واکنش روانخواه به شکست تیم امید مقابل روسیه و قرقیزستان

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران برای آماده‌سازی در راه جام ملت‌های آسیا در این رده سنی راهی تورنمنت قرقیزستان شد. این تیم با هدایت امید روانخواه در دو بازی نخست مقابل روسیه و قرقیزستان شکست خورد و در بازی سوم و آخر خود باید به مصاف بحرین برود.

امید روانخواه، سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران پیش از مصاف با بحرین در تورنمنت قرقیزستان بیان کرد: صرفا صحبت کردن درباره این بازی سخت است. این تورنمنت تجربه‌ای برای ما بود، البته سه بازی در طول هفت روز، زیاد عادی نبود و می‌شد این تورنمنت به شکل دیگری برگزار شود و از فشردگی مسابقات کم شود. ما شرایط تمرینی مناسبی نداشتیم و این کار ما را سخت کرد. سعی کردیم زمان‌بندی بازی امروز را به‌گونه‌ای رعایت کنیم که به بازیکنان فشار بدنی زیادی نیاید و سالم به باشگاه‌های‌شان برگردند.

سرمربی تیم امید ادامه داد: بحرین مثل ما دو بازی قبلی خود را شکست خورده است و حتما دوست دارند تورنمنت را با برد تمام کنند که ما هم با همین انگیزه به میدان می‌آییم. موضوعی که در دو بازی قبلی به تیم ما آسیب زد، نحوه کار کردن VAR در این دیدار‌ها را بود که متوجه آن نشدیم. اگر بازی‌ها بدون VAR برگزار می‌شد، عدالت بهتر رعایت می‌شد و نحوه برخورد VAR، تیم‌های مهمان را ناراحت کرد.