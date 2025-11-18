واکنش روانخواه به شکست تیم امید مقابل روسیه و قرقیزستان

سرمربی تیم امید ایران پیش از مصاف با بحرین در تورنمنت قرقیزستان گفت: سه بازی در طول هفت روز، زیاد عادی نبود و می‌شد این تورنمنت به شکل دیگری برگزار شود و از فشردگی مسابقات کم شود. ما شرایط تمرینی مناسبی نداشتیم و این کار ما را سخت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران برای آماده‌سازی در راه جام ملت‌های آسیا در این رده سنی راهی تورنمنت قرقیزستان شد. این تیم با هدایت امید روانخواه در دو بازی نخست مقابل روسیه و قرقیزستان شکست خورد و در بازی سوم و آخر خود باید به مصاف بحرین برود.

امید روانخواه، سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران پیش از مصاف با بحرین در تورنمنت قرقیزستان بیان کرد: صرفا صحبت کردن درباره این بازی سخت است. این تورنمنت تجربه‌ای برای ما بود، البته سه بازی در طول هفت روز، زیاد عادی نبود و می‌شد این تورنمنت به شکل دیگری برگزار شود و از فشردگی مسابقات کم شود. ما شرایط تمرینی مناسبی نداشتیم و این کار ما را سخت کرد. سعی کردیم زمان‌بندی بازی امروز را به‌گونه‌ای رعایت کنیم که به بازیکنان فشار بدنی زیادی نیاید و سالم به باشگاه‌های‌شان برگردند.

سرمربی تیم امید ادامه داد: بحرین مثل ما دو بازی قبلی خود را شکست خورده است و حتما دوست دارند تورنمنت را با برد تمام کنند که ما هم با همین انگیزه به میدان می‌آییم. موضوعی که در دو بازی قبلی به تیم ما آسیب زد، نحوه کار کردن VAR در این دیدار‌ها را بود که متوجه آن نشدیم. اگر بازی‌ها بدون VAR برگزار می‌شد، عدالت بهتر رعایت می‌شد و نحوه برخورد VAR، تیم‌های مهمان را ناراحت کرد.

برچسب ها: جام ملت های آسیا ، تیم ملی امید
خبرهای مرتبط
همکاری قلعه‌نویی با روانخواه/ امیدها به تیم‌ملی دعوت نمی‌شوند
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد
بازیکنان شاخص در لیست تیم ملی امید/ تراکتور و فولاد نماینده‌ای ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی شجاع خلیل زاده از مردم
ترکیب احتمالی ایران برابر ازبکستان
حربه علیرضا بیرانوند برای نرفتن به سربازی
برنامه ورزشکاران ایران در یازدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
صعود ۹۵ پله‌ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
بند فسخ ۶۵ میلیونی/ سمنیو گزینه داغ نقل‌وانتقالات زمستانی
ستاره ازبکستان مدنظر سرخابی‌ها
پایان انتظار ۲۸ ساله/ خاطرات دهه ۹۰ و امید‌های نسل جدید
آلمان و هلند مسافران جدید جام جهانی/ لهستان و اسلواکی در پلی آف+ فیلم
آخرین اخبار
غرش شیران پارسی؛ سه طلا در انتظار شاگردان رنگرز
واکنش روانخواه به شکست تیم امید مقابل روسیه و قرقیزستان
ادای احترام به صابر کاظمی در بازی‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال
پایان دور رفت سوپرلیگ گلف کشور با دیدار تیم‌های ملی‌حفاری و بهفر
مظفر: ۲ بازی دوستانه بهترین محک برای تیم ملی فوتسال زنان بود
صعود هر ۴ فرنگی‌کار ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های اسلامی
صدیقی: ووشو همواره رشته موفقی برای کاروان ایران بوده است/ جوانان ما عملکرد درخشانی داشتند
کاپیتان پرسپولیس غایب بزرگ مرحله یک شانزدهم حذفی
بند فسخ ۶۵ میلیونی/ سمنیو گزینه داغ نقل‌وانتقالات زمستانی
احتمال غیبت موسی جنپو در بازی با الوصل امارات
کشوری: حمایت‌های فدراسیون و جامعه بدنسازی و پرورش اندام باعث دلگرمی من شد
نارضایتی ساپینتو از سه بازیکن خارجی استقلال
پایان انتظار ۲۸ ساله/ خاطرات دهه ۹۰ و امید‌های نسل جدید
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
کومان: در جام جهانی باید بهتر از این باشیم
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ چهارمی زهرا نجفی در پرتاب نیزه
صعود ۹۵ پله‌ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
سومین برد پیاپی تیم ملی «الف» والیبال ساحلی با غلبه بر استرالیا
ناگلزمان بعد از صعود آلمان به جام جهانی چه گفت؟
واکنش بنزما به ترک عربستان
واکنش تند PSG به درخواست‌ام‌باپه
پرونده هفته نخست مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی در کیش بسته شد
مهاجم گرانقیمت یونایتد یک ماه دور از میادین
سرمربی سابق سپاهان گزینه اصلی هدایت کامرون
برنامه ورزشکاران ایران در یازدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
آلمان و هلند مسافران جدید جام جهانی/ لهستان و اسلواکی در پلی آف+ فیلم
عذرخواهی شجاع خلیل زاده از مردم
حربه علیرضا بیرانوند برای نرفتن به سربازی
ستاره ازبکستان مدنظر سرخابی‌ها
ترکیب احتمالی ایران برابر ازبکستان