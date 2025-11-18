دفتر بنیامین نتانیاهو با استقبال از تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت، آن را عاملی برای تحقق صلح و رونق در منطقه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از این طرح استقبال کرد و آن را عاملی برای تحقق صلح و رونق در منطقه خواند.

در بیانیه دفتر نخست‌وزیر اسرائیل آمده است: «طرح ارائه‌شده توسط ایالات متحده با تأکید بر خلع سلاح کامل نوار غزه، زمینه‌ساز ثبات پایدار و توسعه اقتصادی خواهد بود.» این بیانیه همچنین ادعا کرد: «تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا به بازگرداندن تمامی اسرای زنده و اجساد کشته های اسرائیلی کمک شایانی کرده است.»

دفتر نتانیاهو در ادامه با اشاره به تأثیرات مثبت این طرح بر روابط منطقه‌ای تأکید کرد: «این قطعنامه موجب گسترش همکاری با کشور‌های همسایه و تقویت توافق‌های آبراهام (عادی‌سازی روابط) خواهد شد.»

در بخشی از این بیانیه بر خواسته‌های کلیدی اسرائیل تأکید شده است: «بازگرداندن تمامی اجساد باقی‌مانده اسرای اسرائیلی، خلع سلاح کامل نوار غزه و پایان حاکمیت حماس از اهداف غیرقابل چشم‌پوشی ماست.»

گفتنی است این اعلام موضع در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های مستقل، آزادی اسرای اسرائیلی عمدتاً از طریق مذاکرات و توافقات تبادل اسرا محقق شده و نه فشار نظامی که از سوی مقامات اسرائیلی ادعا می‌شد. همچنین تحقق اهداف یادشده پس از بیش از دو سال درگیری‌های نظامی در غزه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دفتر نتانیاهو ، غزه ، طرح ترامپ ، شورای امنیت
خبرهای مرتبط
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
تحلیلگر سازمان ملل: نیروی تثبیت کننده غزه تابع مقررات سازمان ملل نخواهد بود
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
آخرین اخبار
اسرائیل از قطعنامه آمریکا در شورای امنیت استقبال کرد
ترامپ از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان خبر داد
آغاز ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در عراق
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان
تحلیلگر سازمان ملل: نیروی تثبیت کننده غزه تابع مقررات سازمان ملل نخواهد بود
هشدار برنامه انکشافی سازمان ملل متحد؛ افغانستان قربانی بی‌عدالتی اقلیمی است
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با سرپرست خارجه طالبان؛تأکید بر مشورت‌های منطقه‌ای برای صلح
ارتش پاکستان: ۱۵ شبه‌نظامی در عملیات مرزی کشته شدند
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
ترامپ: حملات نظامی به مکزیک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر قابل قبول است
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
طرح زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی باعث «اثر دومینوی هسته‌ای» می‌شود
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
تشکیل فراکسیون اکثریت توسط چارچوب هماهنگی نیرو‌های شیعه عراق
سی‌ان‌ان: ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله زمینی به ونزوئلا نگرفته است
ائتلاف نخست‌وزیر عراق در بغداد پیشتاز شد
کاهش کمک‌های غربی میتواند موجب مرگ ۲۲.۶ میلیون شود
نشست بررسی کم‌کاری نهادهای بین‌المللی در امور مهاجران در تهران
اردوغان: تا زمانی که اشغال فلسطین پایان نیابد، صلحی در کار نخواهد بود
نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد
واشنگتن پست: زرادخانه هسته‌ای چین به سرعت در حال گسترش است
اسموتریچ: هیچ کمیته حقیقت‌یابی درباره حوادث هفتم اکتبر تشکیل نخواهد شد