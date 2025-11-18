دفتر بنیامین نتانیاهو با استقبال از تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت، آن را عاملی برای تحقق صلح و رونق در منطقه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از این طرح استقبال کرد و آن را عاملی برای تحقق صلح و رونق در منطقه خواند.

در بیانیه دفتر نخست‌وزیر اسرائیل آمده است: «طرح ارائه‌شده توسط ایالات متحده با تأکید بر خلع سلاح کامل نوار غزه، زمینه‌ساز ثبات پایدار و توسعه اقتصادی خواهد بود.» این بیانیه همچنین ادعا کرد: «تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا به بازگرداندن تمامی اسرای زنده و اجساد کشته های اسرائیلی کمک شایانی کرده است.»

دفتر نتانیاهو در ادامه با اشاره به تأثیرات مثبت این طرح بر روابط منطقه‌ای تأکید کرد: «این قطعنامه موجب گسترش همکاری با کشور‌های همسایه و تقویت توافق‌های آبراهام (عادی‌سازی روابط) خواهد شد.»

در بخشی از این بیانیه بر خواسته‌های کلیدی اسرائیل تأکید شده است: «بازگرداندن تمامی اجساد باقی‌مانده اسرای اسرائیلی، خلع سلاح کامل نوار غزه و پایان حاکمیت حماس از اهداف غیرقابل چشم‌پوشی ماست.»

گفتنی است این اعلام موضع در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های مستقل، آزادی اسرای اسرائیلی عمدتاً از طریق مذاکرات و توافقات تبادل اسرا محقق شده و نه فشار نظامی که از سوی مقامات اسرائیلی ادعا می‌شد. همچنین تحقق اهداف یادشده پس از بیش از دو سال درگیری‌های نظامی در غزه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

منبع: رویترز