باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی- معاون اقتصادی استاندار سمنان با تأکید بر نیاز جدی صنعت استان به تکنسین و نیروی ماهر گفت: دانشگاه ملی مهارت کمتر از جایگاه واقعی خود شناخته شده و صنایع استان نیاز فوری به نیروهای کارآزموده دارند.

وی تقویت ارتباط دانشگاه با شرکت شهرک‌های صنعتی را ضروری دانست و افزود: این مجموعه ظرفیت بالایی برای حمایت از آموزش‌های مهارتی دارد.

دهرویه وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان پس از پایان خدمت سربازی را یکی از مسائل مهم عنوان کرد و پیشنهاد داد این افراد در زمان خدمت به صنایع معرفی شوند تا سریع‌تر وارد چرخه کار شوند.

معاون اقتصادی استاندار از فعالیت ۹ هنرستان جوار صنعت در استان خبر داد و گفت: کارخانه‌ها آمادگی برگزاری کارگاه‌های عملی در محیط واقعی تولید و حتی ارائه پرداختی به دانشجویان را دارند؛ اقدامی که به ارتقای کیفیت مهارت‌آموزی و افزایش اشتغال‌پذیری جوانان کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به کمبود نیروی کار ساده و تکنسین در استان گفت: بازنگری رشته‌های دانشگاهی و متناسب‌سازی آنها با نیاز واقعی صنایع ضروری است.

وی تأکید کرد معرفی ظرفیت‌های دانشگاه ملی مهارت در شورای مهارت استان باید پررنگ‌تر شود تا نقش این دانشگاه در تأمین نیروی انسانی موردنیاز صنعت به‌خوبی شناخته شود.

سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با اشاره به فعالیت چهار مرکز مهارتی، کارگاه‌های مجهز و به‌روزرسانی مستمر رشته‌ها براساس نیاز بازار، خواستار حمایت استان برای گسترش همکاری‌ها، برگزاری بوت‌کمپ‌های تخصصی و اجرای نمایشگاه کار شد.

وی اعلام کرد ورودی‌های دانشگاه عمدتاً از هنرستان‌ها هستند و با انگیزه بالا مسیر آموزش‌های مهارت‌محور را دنبال می‌کنند. به گفته او، ۷۰ درصد آموزش‌ها عملی و کارگاهی است و حدود ۶۰ درصد دانشجویان پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار می‌شوند یا کسب‌وکار مستقل ایجاد می‌کنند.

سرپرست دانشگاه گفت رشته‌های تحصیلی هر سال براساس پژوهش‌های جدید و نیازهای روز بازار کار بازنگری می‌شود و دانشگاه ملی مهارت یک مرکز «زنده و نیازمحور» است که تصمیمات آموزشی آن مطابق نیاز واقعی استان اتخاذ می‌شود.

وی هدف اصلی دیدار با معاون اقتصادی استاندار را تقویت همکاری‌های مشترک دانست و افزود: این دانشگاه می‌تواند یکی از بازوهای اصلی توسعه اقتصادی استان در حوزه اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و کارآفرینی باشد.

در ادامه، وی به تشکیل کانون دانش‌آموختگان اشاره کرد و گفت این کانون به هدایت مهارتی، ارتقای صلاحیت‌های فردی و آماده‌سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار کمک می‌کند و می‌تواند با حمایت دستگاه‌های مرتبط تقویت شود. او همچنین از برگزاری بوت‌کمپ‌های تخصصی در حوزه تولید محتوا و ابزارهای هوش مصنوعی با محوریت بهینه‌سازی مصرف انرژی خبر داد.

سرپرست دانشگاه برگزاری «نمایشگاه کار» را یکی از برنامه‌های مهم پیش‌ِ‌رو عنوان کرد و گفت این نمایشگاه با هدف ایجاد ارتباط مستقیم کارفرما و کارجو، شناسایی استعدادها و معرفی توانمندی نیروهای مهارتی برگزار می‌شود و رویکرد آن کاملاً خروجی‌محور است.

وی تأکید کرد ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ملی مهارت باید در خدمت اقتصاد سمنان قرار گیرد و پیوند آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی صنعت تقویت شود.

ضرورت ارتقای ظرفیت دانشگاه هم‌زمان با برنامه هفتم توسعه

رئیس دانشکده ملی مهارت دختران سمنان نیز در این نشست با اشاره به افزایش سهم هنرستان‌ها در برنامه هفتم توسعه گفت: برای پاسخ‌گویی به نیازهای آینده استان، حمایت از دانشکده‌های مهارتی به‌ویژه دانشکده دختران ضروری است.

وی اعلام کرد این دانشکده با ۸۵۰ دانشجو در ۱۲ رشته از جمله گرافیک، انیمیشن، تصویرسازی، فناوری اطلاعات، حسابداری و معماری داخلی فعال است و آموزش‌ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه می‌شود.

رئیس دانشکده ملی مهارت دختران سمنان با اشاره به توانمندی دانشجویان گفت آثار ارائه‌شده در نمایشگاه‌هایی مانند «ایران‌دخت» نشان‌دهنده استعداد و خلاقیت دانشجویان است. وی افزود: با توجه به سهم ۵۴ درصدی هنرستان‌ها در برنامه هفتم توسعه، بخش مهمی از خروجی این هنرستان‌ها به دانشگاه ملی مهارت هدایت می‌شود و ضروری است ظرفیت‌ها متناسب‌سازی شود.

او با اشاره به سرانه پایین دانشگاه‌های مهارت‌محور نسبت به سایر دانشگاه‌ها گفت: با توجه به ماهیت عملی آموزش‌ها، حمایت استانی برای تقویت زیرساخت‌های دانشکده لازم است.