رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از قاچاق روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت خبر داد و گفت: اقدامات وسیعی در حوزه مقابله با قاچاق سوخت درحال انجام است و با قاچاقچیان کلان و سازمان یافته برخورد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سردار حسین رحیمی در اولین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد، با بیان اینکه بر اساس آخرین برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار است، اظهار کرد: از این ۳۰ میلیارد، ۸۰ درصد معادل ۱۹ میلیارد دلار قاچاق ورودی و ۲۰ درصد معادل ۱۲ میلیارد دلار قاچاق خروجی است.

وی با تاکید بر اینکه حجم قاچاق به طور مستمر درحال افزایش است، گفت: حدود ۸ درصد به میزان قاچاق ورودی و حدود ۲۸ درصد به میزان قاچاق خروجی اضافه شده است؛ آمار نگران کننده‌ای که باید برای آن چاره شود. نکته مهم این است که حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور به قاچاق مربوط می‌شود و این ۳۰ درصد از بودجه کل کشور است.

روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق خروجی مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی است، توضیح داد: میزان قاچاق خروجی حدود ۵.۲ میلیارد دلار است؛ آخرین برآوردها حاکی از آن است که در حوزه فرآورده‌های نفتی روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود؛ اگر با دلار ۱۱۰ هزار تومانی محاسبه کنیم، روزانه بیش از هزار میلیارد تومان قاچاق سوخت صورت می‌گیرد و سرمایه ملی هدر می‌رود.

سردار رحیمی از تشکیل قرارگاه ویژه‌ای برای مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد و افزود: همچنین یک ابلاغیه رسمی به فرماندهان نظامی استان صادر و حساسیت‌های لازم ایجاد شد و دو‌ نکته برخورد با قاچاقچیان کلان و سازمان یافته و اجرای عملیات مستمر به ویژه در استان‌های هدف با جدیت دنبال می‌شود.

تشکیل ۲۱ هزار پرونده مرتبط با قاچاق سوخت

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه با بیان اینکه در ۷ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۲۱ هزار پرونده در رابطه با قاچاق سوخت تشکیل شده است، گفت: درواقع از ۵۸ هزار پرونده قاچاق، ۳۶ درصد مربوط به قاچاق سوخت است؛ همچنین ۲۰ هزار نفر در حوزه قاچاق سوخت فعالیت داشتند که دستگیر شدند و ۳۵ درصد از دستگیرشدگان حوزه قاچاق را تشکیل می‌دهند.

ارزش کشفیات قاچاق سوخت، بالغ بر ۳۳ همت است

سردار رحیمی ادامه داد: همچنین ۱۶ هزار خودرو در حمل قاچاق نقش داشتند که توقیف شدند؛ از سوی دیگر ارزش کشفیات قاچاق سوخت، بالغ بر ۳۳ همت است که ۴۱ درصد از کل کشفیات قاچاق را شامل می‌شود. استان‌های هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان بیشترین قاچاق سوخت را داشتند.

وی در ادامه درمورد اهداف برگزاری همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی توضیح داد: توسعه تعاملات سازمانی در حوزه شناسایی اطلاعاتی و عملیاتی و ارتقای ضریب امنیت و ساماندهی و و افزایش شفافیت جزو اهداف اصلی همایش است؛ باور داریم قاچاق ذخایر و منابع ملی ضربات مهلک بر اقتصاد کشور وارد میکند؛ در وسط جنگ اقتصادی نیاز است به عنوان جهادگران این عرصه در مقابل جنگ وسیعی که دشمن علیه کشور آغاز کرده است وارد شویم.

