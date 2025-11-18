باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات مرحله مقدماتی و نیمه‌نهایی کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی با قدرت‌نمایی نمایندگان ایران پیگیری شد. رقابت‌های مقدماتی در چهار وزن نخست این مسابقات (۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم) برگزار شد که سه نماینده ایران راهی دیدار نهایی این پیکار‌ها شدند.

سعید اسماعیلی، امیر عبدی، غلامرضا فرخی فرنگی‌کاران ایران هستند که عصر امروز (سه‌شنبه) شانس کسب مدال طلای این دوره از بازی‌ها را دارند. علی احمدی‌وفا نیز در دیدار رده‌بندی برای کسب نشان برنز تلاش خواهد کرد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی‌وفا در دور اول با نتیجه ۱۰ بر ۴ اسلام جان عزیزاف از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان از ازبکستان شد و به دیدار رده‌بندی رفت.

سعید اسماعیلی نماینده ایران در وزن ۷ کیلوگرم پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر عارف محمدی از قطر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. دارنده نشان طلای جهان و المپیک در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر آیتجان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم امیر عبدی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر اولوی غنی‌زاده قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر حبیب جان ظهوراف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران در مرحله نیمه‌نهایی این پیکار‌ها با نتیجه ۶ بر صفر عبداله علی‌اُف از ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر اسلام عباس‌اف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. فرخی در دیدار مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر ۶ از سد آسان ژانیشوف دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.