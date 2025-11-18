به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -به همّت شرکت پالایش نفت پایا و به دعوت اداره‌کل استاندارد هرمزگان، مراسم ترویج فرهنگ استاندارد در مدرسه دخترانه شهید معتضد کیوانی محله دوهزار بندرعباس برگزار شد. در این برنامه، معین رضایی سرپرست مدیریت منابع انسانی و نماینده شرکت پالایش نفت پایا، مهدی‌زاده رئیس کنترل کیفیت این شرکت و محمدعلی قانع معاون آموزش، استانداردسازی و ترویج اداره‌کل استاندارد هرمزگان حضور یافتند.



در این مراسم، معین رضایی با اشاره به اهمیت استاندارد در روند تولید گفت:استاندارد نه‌تنها تضمین‌کننده کیفیت کالا است، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای رشد تولید ملی به شمار می‌رود. پالایش نفت پایا با بهره‌گیری از دانش فنی شرکت نفت پارس، محصولات خود را بر پایه استانداردهای مورد تأیید اداره‌کل استاندارد کشور تولید و عرضه می‌کند.



وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید افزود:بالاترین نوع سرمایه‌گذاری، استانداردسازی کالا و خدمات است؛ زیرا این روند موجب پایداری صنعت و جلب رضایت مصرف‌کنندگان می‌شود.



رضایی همچنین رعایت استاندارد در تولید انواع روانکارهای صنعتی را مهم‌ترین هدف آینده شرکت برشمرد و گفت:هدف نهایی پالایشگاه نفت پایا تولید بهترین کالا با بالاترین کیفیت برای تحقق رشد پایدار در صنعت کشور است.



در ادامه، مهدی‌زاده رئیس کنترل کیفیت پالایشگاه نفت پایا با تأکید بر نقش فرهنگی این شرکت اظهار داشت:رسالت ما فراتر از تولید فرآورده‌های باکیفیت است و خود را موظف به ترویج فرهنگ کیفیت و استاندارد در جامعه می‌دانیم؛ و چه جایی مناسب‌تر از مدرسه برای آغاز این مسیر.

او افزود: استاندارد پلی میان تولید کیفی و اعتماد اجتماعی است و رعایت آن اعتماد مصرف‌کنندگان به صنعت را تقویت می‌کند.



مهدی‌زاده همچنین پویش‌های آموزشی در مدارس را نقطه آغاز نهادینه‌سازی تفکر کیفیت‌محور دانست و گفت:وقتی دانش‌آموزان با مفهوم استاندارد آشنا شوند، آینده کشور بر پایه آگاهی و مسئولیت‌پذیری شکل خواهد گرفت.



در ادامه این مراسم، محمدعلی قانع معاون آموزش، استانداردسازی و ترویج اداره‌کل استاندارد هرمزگان نیز گفت:آشنا کردن دانش‌آموزان با استاندارد، سرمایه‌گذاری ماندگار در توسعه فرهنگ کیفیت است.



وی با اشاره به اجرای طرح ملی سفیر استاندارد در هرمزگان افزود:این طرح با همکاری پالایش نفت پایا در مدارس اجرا می‌شود و تاکنون بیش از هزار دانش‌آموز در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

قانع در پایان تأکید کرد که تلاش اداره‌کل استاندارد، فراهم کردن فرصت برابر آموزشی در تمامی مدارس استان است.