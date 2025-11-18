 هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی هشدار نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه زاری  گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر هفته جاری جوی نسبتا پایدار را نشان می‌دهد.

او افزود: در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان و مه یا مه رقیق بویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز پنجشنبه وزش باد‌های متوسط در نوار ساحلی و قسمت‌های جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است.

سبزه زاری بیان کرد: هواشناسی نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواخروقت سه شنبه تا اواسط وقت شنبه در مناطق جنوبی و مرکزی و شمالی استان و جاده‌های مواصلاتی منتهی به مرکز استان هشدار نارنجی صادر کرد.

او  گفت: تا روز جمعه شاهد کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در استان خواهیم بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۳.۸ و ایذه با دمای ۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۱ و کمینه دمای ۱۶ درجه سانتیگراد رسیده است.

منبع: روابط عمومی هواشناسی خوزستان 

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، هشدار نارنجی ، هشدار نارنجی هواشناسی
خبرهای مرتبط
هواشناسی خوزستان هشدار سطح نارنجی صادر کرد
هشدار نارنجی هواشناسی برای کرمانی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوای ۶ شهر خوزستان
کشف ۱۵۰۰ کیلوگرم گوشت اسب در یک کارگاه قطعه‌بندی در اهواز
آخرین اخبار
کشف ۱۵۰۰ کیلوگرم گوشت اسب در یک کارگاه قطعه‌بندی در اهواز
آلودگی هوای ۶ شهر خوزستان
برنامه‌ریزی منسجم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد ضرورت دارد