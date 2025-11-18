 هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی هشدار نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر هفته جاری جوی نسبتا پایدار را نشان میدهد.
او افزود: در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان و مه یا مه رقیق بویژه در جادههای مواصلاتی و مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی استان خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: تا روز پنجشنبه وزش بادهای متوسط در نوار ساحلی و قسمتهای جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است.
سبزه زاری بیان کرد: هواشناسی نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی از اواخروقت سه شنبه تا اواسط وقت شنبه در مناطق جنوبی و مرکزی و شمالی استان و جادههای مواصلاتی منتهی به مرکز استان هشدار نارنجی صادر کرد.
او گفت: تا روز جمعه شاهد کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما در استان خواهیم بود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۳.۸ و ایذه با دمای ۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۱ و کمینه دمای ۱۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
