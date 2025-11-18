جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از درگیری خونین نگهبان و راننده تریلی در شهرک صنعتی حیدریه و دستگیری قاتل در محل جنایت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر جمالی جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام درگیری خونین در شهرک صنعتی حیدریه تاکستان، بلافاصله ماموران انتظامی بخش ضیاء آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران مشخص شد نگهبان یکی از شرکت‌های تولیدی با راننده یک دستگاه تریلی به دلیل اختلافات شخصی، درگیر می‌شوند که نگهبان شرکت با ضربات چاقو راننده را مجروح و مصدوم به علت خونریزی شدید در محل حادثه فوت کرده است.

این مقام انتظامی اضافه کرد: بلافاصله فرد ضارب در محل توسط ماموران دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس قزوین

برچسب ها: دستگیری قاتل ، نیروی انتظامی
خبرهای مرتبط
دستگیری ۱۰ عامل حمایت از رژیم صهیونیستی در قزوین
دستگیری چهار هزار و ۷۳ متهم مواد مخدر در قزوین
قزوین نیازمند کمپ ماده ۱۶ بانوان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای فاز‌های جدید طرح آبرسانی قزوین با مدل‌های مالی نوآورانه
آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی قزوین
آخرین اخبار
آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی قزوین
اجرای فاز‌های جدید طرح آبرسانی قزوین با مدل‌های مالی نوآورانه
بی احتیاطی جان راننده خاور را گرفت
ایران دومین قدرت جهان در ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی
دستگیری ۳ سارق به عنف در قزوین