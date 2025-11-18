جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از درگیری خونین نگهبان و راننده تریلی در شهرک صنعتی حیدریه و دستگیری قاتل در محل جنایت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر جمالی جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و اعلام درگیری خونین در شهرک صنعتی حیدریه تاکستان، بلافاصله ماموران انتظامی بخش ضیاء آباد به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران مشخص شد نگهبان یکی از شرکتهای تولیدی با راننده یک دستگاه تریلی به دلیل اختلافات شخصی، درگیر میشوند که نگهبان شرکت با ضربات چاقو راننده را مجروح و مصدوم به علت خونریزی شدید در محل حادثه فوت کرده است.
این مقام انتظامی اضافه کرد: بلافاصله فرد ضارب در محل توسط ماموران دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
منبع: پلیس قزوین