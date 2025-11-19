معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت: پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی با هدف ساماندهی حضور دانش‌آموزان و هماهنگی ظرفیت مدارس و مساجد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - صادق حسین زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه‌های اعتکاف دانش‌آموزی امسال با هماهنگی مدارس، مساجد و قرارگاه ملی مسجد برگزار خواهد شد.

 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با بیان این که در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار دانش آموز معتکف شدند؛ افزود: امسال برنامه ریزی برای  اعتکاف با همکاری معاونت متوسطه  از تابستان آغازشده است. دانش‌آموزانی که علاقه‌مند باشند، می‌توانند در ایام اعتکاف شرکت کنند. در همین راستا هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و در زمان اعتکاف یک روز قبل و یک روز قبل امتحانی برگزار نمی‌شود. 

ملکی ادامه داد: سال گذشته برخی دانش‌آموزان به دلیل محدودیت‌های مسجد نتوانستند در برنامه‌های اعتکاف شرکت کنند، بنابراین امسال پیش ثبت‌نام از طریق سامانه‌ای انجام خواهد شد تا مشخصات دانش‌آموزان علاقه‌مند ثبت شود و بتوانیم با تدبیر لازم، محدودیت‌ها را کاهش دهیم.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس آمادگی برگزاری اعتکاف در مساجد را دارند و دانش‌آموزان می‌توانند از میان گزینه‌هایی مانند اعتکاف پدر و پسری یا مادر و دختری و سایر گزینه‌ها انتخاب کنند. اولویت با مساجد محله است تا برنامه‌ها با نگاه هدفمند برگزار شود.

ملکی گفت: این اقدامات به تقویت ارتباط نسل جوان با مسجد و افزایش حضور فعال آنان در فعالیت‌های فرهنگی و دینی کمک خواهد کرد و امیدوار است که نسل آینده با رویکردی تازه و پویا در مساجد حضور یابند.

