در پی انتشار تصاویری از یک مورد شکار در شهرستان لارستان در فضای مجازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس برای روشن شدن ابعاد ماجرا، توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا تاج گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس درباره تصاویر منتشر شده از یک مورد شکار در شهرستان لارستان در فضای مجازی، اظهار کرد: فیلم و تصاویر منتشرشده مربوط به تنها پروانه شکار صادرشده برای شهرستان لارستان در سال ۱۴۰۲ است؛ پروانه‌ای که پس از سال‌ها و براساس دستورالعمل مصوب سازمان صادر شد.

او ادامه داد: این پروانه طی فرایند قرعه‌کشی و با حضور شکارچیان متقاضی دریافت پروانه و نماینده سازمان مرکزی صادر شد و در نهایت قرعه به نام آقای اسماعیل جعفری درآمد.

تاج گردون افزود: پس از صدور این پروانه، متقاضی یادشده در ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ اقدام به شکار یک رأس پازن وحشی کرده است.

او تصریح کرد: در این مأموریت و بر اساس دستورالعمل قانونی، ۲ تن از مأموران اداره شهرستان حضور داشتند که وظیفه آن‌ها تنها کنترل فرایند و ثبت مستندات بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین اضافه کرد: انتشار بدون توضیح این تصاویر سبب شکل‌گیری سوءبرداشت در افکار عمومی شده است.

او گفت: رئیس اداره شهرستان لارستان در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ گزارش بیومتری، تصاویر و فیلم مربوطه را تکمیل و به اداره کل ارسال کرده و متعاقبا این گزارش به سازمان مرکزی ارسال شد؛ بنابراین روند اجرای این شکار از ابتدا تا انتها مطابق ضوابط قانونی طی شده است.

لارستان در فاصله حدود ۳۴۰ کیلومتری شیراز و در جنوب فارس قرار دارد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست فارس