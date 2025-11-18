در پی انتشار تصاویری از یک مورد شکار در شهرستان لارستان در فضای مجازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس برای روشن شدن ابعاد ماجرا، توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا تاج گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس درباره تصاویر منتشر شده از یک مورد شکار در شهرستان لارستان در فضای مجازی، اظهار کرد: فیلم و تصاویر منتشرشده مربوط به تنها پروانه شکار صادرشده برای شهرستان لارستان در سال ۱۴۰۲ است؛ پروانه‌ای که پس از سال‌ها و براساس دستورالعمل مصوب سازمان صادر شد. 

او ادامه داد: این پروانه طی فرایند قرعه‌کشی و با حضور شکارچیان متقاضی دریافت پروانه و نماینده سازمان مرکزی صادر شد و در نهایت قرعه به نام آقای اسماعیل جعفری درآمد.

تاج گردون افزود: پس از صدور این پروانه، متقاضی یادشده در ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ اقدام به شکار یک رأس پازن وحشی کرده است. 

او تصریح کرد: در این مأموریت و بر اساس دستورالعمل قانونی، ۲ تن از مأموران اداره شهرستان حضور داشتند که وظیفه آن‌ها تنها کنترل فرایند و ثبت مستندات بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین اضافه کرد: انتشار بدون توضیح این تصاویر سبب شکل‌گیری سوءبرداشت در افکار عمومی شده است.

او گفت: رئیس اداره شهرستان لارستان در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ گزارش بیومتری، تصاویر و فیلم مربوطه را تکمیل و به اداره کل ارسال کرده و متعاقبا این گزارش به سازمان مرکزی ارسال شد؛ بنابراین روند اجرای این شکار از ابتدا تا انتها مطابق ضوابط قانونی طی شده است.

لارستان در فاصله حدود ۳۴۰ کیلومتری شیراز و در جنوب فارس قرار دارد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست فارس

برچسب ها: پازن وحشی ، فیلم و تصاویر
خبرهای مرتبط
توضیحات تکمیلی مدیر سد کرج درباره ادعای پیدا شدن ۷۴ جسد
تکذیب شایعه مجاز شدن کشت خشخاش در شهرستان بشاگرد
شایعه مصدومیت مدافع پرسپولیس تکذیب شد
حواشی صحن علنی شورای شهر شیراز/مسیر قانونی مختل است + فیلم
مرگ آبزیان در رودخانه کر و پاسخ محیط زیست فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
علم، برگ برنده ایران در جنگ ۱۲ روزه بود؛ خنثی‌سازی تمام طرح‌های دشمن با قدرت علم و اراده
حمایت خیرین عرصه سلامت از سرای سالمندان شیراز
۳ مصدوم در آتش سوزی منزل مسکونی در شیراز
طلای سرخ در دل خاک تشنه؛ از پایداری تا ندای حمایت
بورس صنعت و مشاغل؛ پلی میان دانشگاه و بازار کار
واگذاری هزار واحد مسکن ملی در صدرا تا خرداد آینده
آخرین اخبار
واگذاری هزار واحد مسکن ملی در صدرا تا خرداد آینده
طلای سرخ در دل خاک تشنه؛ از پایداری تا ندای حمایت
بورس صنعت و مشاغل؛ پلی میان دانشگاه و بازار کار
۳ مصدوم در آتش سوزی منزل مسکونی در شیراز
علم، برگ برنده ایران در جنگ ۱۲ روزه بود؛ خنثی‌سازی تمام طرح‌های دشمن با قدرت علم و اراده
حمایت خیرین عرصه سلامت از سرای سالمندان شیراز
مرگ دانشجوی دانشگاه شیراز در خوابگاه ارم
پیکر مطهر شهید استخری بعد از ۴۰ سال شناسایی شد
آغاز دوره‌های مهارت رسانه‌ای در باشگاه خبرنگاران جوان فارس
افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب فارس به ۳۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز