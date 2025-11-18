باشگاه خبرنگاران جوان - طرح الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی قره پیری به شکل منفصل به شهر صدرا، با توافق نامه‌ای که شهرداری این شهر بدون اطلاع شورا و خارج از قوانین و روال اداری، در آخرین روز کاری سال ۴۰۳ میان مالکین خصوصی این اراضی، بی هیچ توجیه فنی و شهرسازی و بدون در نظر گرفتن طرح جامع شهر صدرا، منعقد کرد، کلید خورد و پس از آن به سرعت روی میز کارگروه زیربنایی استان قرار گرفت و به تصویب رسید.

همه این اتفاقات در کمتر از شش ماه که حداقل یک ماه آن کشور در حالت جنگی قرار داشت و روال عادی امور پیگیری نمی‌شد، انجام گرفت؛ در حالی که در شرایط معمولی هر گونه الحاق پیش از طرح در کارگروه نیازمند انطباق با سند آمایش، اخذ استعلامات هفت گانه، بررسی کلاس خاک و تعیین عوارض دولتی است، اما درخواست الحاق مذکور هیچیک از این مراحل را طی نکرد.

بی‌اطلاع نگه داشتن شورای عالی شهرسازی و معماری

پیگیری‌های صورت گرفته از شورای عالی شهرسازی و معماری نشان داد، هیچ نامه‌ای از استان به این شورای عالی ارسال نشده و تنها با اطلاعی که از سازمان‌های مردم نهاد و منابع غیر رسمی از این اقدام دریافت کرده‌اند طی نامه‌ای در ۶ آبان خواستار توقف و ارسال اسناد شده‌اند.

به گفته یکی از کارشناسان شورای عالی شهرسازی، موضوع کاملاً برای این شورا گنگ است و تنها اطلاعی که دارد این است که می‌داند محدوده آن از نظر شکلی کجاست و با توجه به انفصال میان محدوده مشخص شده و شهر صدرا، نزدیکی به حریم آب شیراز، وجود ذخایر استراتژیک ۲۵ ساله آب شیراز در آن منطقه و اینکه آبراه تأمین آب باغات قصر دشت از آنجا می‌گذرد، عملاً بارگذاری در آن محدوده منتفی است.

نامه سربازرس گروه مسکن و شهرسازی در خصوص عدم الحاق اراضی قره پیری شیراز

ورود بازرسی وزارت راه

طرح الحاق قره پیری با ورود بازرسی امور راه و شهرسازی و ارسال نامه با قید «فوری و خیلی مهم» سربازرس گروه مسکن و شهرسازی در ۱۷ آبان ماه به غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف کار وارد مرحله جدیدی شد.

در این نامه با اشاره به تصمیم کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان فارس عنوان شده است، الحاق اراضی مزبور علاوه بر آنکه با طرح جامع مغایر بوده واجد ایرادات و ابهاماتی به شرح ذیل است:

(۱) عبور دو رشته قنات از اراضی مذکور که منبع اصلی تأمین آب باغات منطقه قصرالدشت شیراز است.

(۲) قرار گیری اراضی مزبور بر روی حریم و منابع آب شهر شیراز و شیب طبیعی این اراضی به سمت شهر شیراز و صدرا.

(۳) عدم اتصال کالبدی به شهر صدرا و شیراز و قرارگیری در طرفین شبکه بزرگراهی و تأثیر آن بر توسعه هر دو شهر به ویژه شهر شیراز.

(۴) کاربری اراضی مزبور از نوع کشاورزی.

در ادامه سازمان بازرسی تاکید کرده است با توجه به اهمیت تطابق فرآیند الحاق اراضی مزبور با قوانین و مقررات و پیشگیری از تضییع منافع عمومی و حقوق شهروندی از هرگونه اقدامات بعدی ممانعت شود.

نامه معاون وزیر راه به استاندار فارس در خصوص جلوگیری از الحاق اراضی قره پیری شیراز

ابلاغ دستور وزارت راه

یک هفته پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ایرادات و ابهامات وارد بر الحاق قره پیری، سرانجام روز گذشته، پیرو درخواست سربازرس گروه مسکن و شهرسازی استان فارس وزارت راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای الحاق اراضی مذکور را فاقد ضرورت و توجیه فنی کارشناسی و حقوقی دانست.

در نامه وزارت راه و شهرسازی نیز تهدید حیات اکولوژیک باغات قصرالدشت با توجه با تداخل با منابع آبی باغات قصرالدشت، قرارگیری بر روی منابع آب شیراز، قرارگیری در طرفین شبکه بزرگراهی احتمال اخلال جدی در عملکرد شبکه و تأمین در حد کفایت اراضی مورد نیاز برای شهر جدید با توجه به اراضی دولتی شرق و غرب شهر جدید و ماهیت زراعی و باغی اراضی بنا به اعلام نظر سازمان منابع طبیعی، به عنوان دلایل مخالفت اعلام و تأکید شده است از تصویب موضوع در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هرگونه اقدام اجرایی در این خصوص اکیداً خودداری شود.