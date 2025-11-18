باشگاه خبرنگاران جوان- طالبان در چارچوب توافقات انجامشده در سفر وزیر صنعت،معدن و تجارت ایران به کابل، نخستین رئیس اتاق مشترک افغانستان و ایران را منصوب کرد.
بر این اساس، "کمالالدین توحید" که از تاجران سرشناس بخش خصوصی شناخته میشود، طی حکمی از سوی معاونت اقتصادی نخستوزیر طالبان به این سمت برگزیده شد. این انتصاب توسط وزارت صنعت و تجارت طالبان نیز تأیید شده است.
در اطلاعیه این وزارتخانه، تأسیس این اتاق مشترک با هدف تحکیم روابط اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه ایران، رفع موانع تجاری و رسیدگی به پیشنهادات بخش خصوصی ضروری عنوان شده است. از کمال الدین توحید نیز به عنوان یکی از تاجران فعال و مطرح بین دو کشور یاد شده است.
انتظار میرود این اقدام گامی مهم در جهت تقویت روابط تجاری، تسهیل مبادلات و دستیابی به هدف افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار باشد.