عضو هیات رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: با وجود همه محدودیت‌ها، مجموعه فدراسیون توانست مقدمات اعزام به رقابت‌های جهانی را انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاوه درودی عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام درباره اعزام کاروان تیم‌های ملی به مسابقات جهانی ٢٠٢٥ ریاض عربستان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه ریزى اعزام اخیر در شرایطی انجام شد که فدراسیون پس از تغییرات مدیریتی با مشکلات جدی مالی مواجه بود. سرپرست جدید فدراسیون هنگام تحویل گرفتن امور با موجودی بسیار محدود و بدهی‌های میلیارد تومانى انباشته روبه‌رو بود و این مسئله کار را برای انجام اعزامی با چنین ابعاد گسترده، آن‌هم در شرایط افزایش نرخ ارز و هزینه‌های سرسام‌آور تدارکاتی، بسیار سخت می‌کرد. 

وی افزود: در دوران سرپرستی نیز به طور معمول امکان جلب حمایت مالی پایدار از سوی اسپانسر‌ها فراهم نیست و همین مسئله فشار بیشتری بر بخش‌های پشتیبانی و اجرایی فدراسیون وارد می‌کرد. با وجود همه این محدودیت‌ها، مجموعه فدراسیون با مدیریت دقیق و تلاش بی‌وقفه توانست مقدمات اعزام را بدون ایجاد بار مضاعف بر دوش ورزشکاران و جامعه ورزشی انجام دهد.

درودی افزود: طی سال‌های گذشته برخی سوءبرداشت‌ها و ابهامات باعث فاصله گرفتن این رشته از بدنه ارزشی شده بود، اما با اتخاذ رویکرد جدید و مبتنی بر تعامل، شفافیت و رعایت اصول فرهنگی، فضای مثبت و متفاوتی شکل گرفت. 

عضو هیات رئیسه فدراسیون تصریح کرد: در اردو‌های نهایی تیم ملی، رعایت شعائر و ضوابط فرهنگی نه‌تنها به طور کامل انجام شد بلکه از سوی اعضای تیم‌ها و کادر‌های فنی و اجرایی مورد استقبال قرار گرفت و حضور نهاد‌های مسئول نیز به انسجام بیشتر فضای اردو کمک کرد.

درودی همچنین با اشاره به ضایعه درگذشت مرحوم فرامرز عزیزی کاپیتان اسبق تیم ملی اشاره کرد و گفت: جامعه پرورش اندام از این اتفاق تلخ به‌شدت متأثر و عزادار شد.

درودی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی فدراسیون ایجاد شفافیت، صیانت از سرمایه انسانی ورزش، توسعه همه‌جانبه پرورش اندام و دفاع از حقوق ورزشکاران است و امید می‌رود این مسیر با همراهی وزارت ورزش وجوانان و خانواده بزرگ بدنسازی ایران با قدرت ادامه یابد.

برچسب ها: بدنسازی ، فدراسیون بدنسازی
خبرهای مرتبط
دستور اکید ایرج عرب برای پیگیری ویژه وضعیت درمانی ورزشکار قهرمان کشور/ تماس با دکتر نوروزی برای هماهنگی و تسریع روند رسیدگی پزشکی
اسبقیان:
انتخابات بدنسازی کاملا قانونی بود/ نام نصیرزاده در میان تایید صلاحیت‌ها نبود
کشوری: حمایت‌های فدراسیون و جامعه بدنسازی و پرورش اندام باعث دلگرمی من شد
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
محمد رهبری: برای تکرار مدال‌های دوره قبل بازی‌ها تلاش می‌کنیم
بیستمین دوره مسابقات آزاد باشگاه‌های کشور قوی‌ترین مردان برگزار می‌شود
هماهنگی کامل فدراسیون بدنسازی برای حضور قدرتمند در مسابقات جهانی عربستان؛
برگزاری جلسات فشرده هماهنگی برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان فیتنس چلنج و فیت مدل
بدهی‌های مالیاتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ساماندهی و تعیین تکلیف شد
برگزاری نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی شجاع خلیل زاده از مردم
ترکیب احتمالی ایران برابر ازبکستان
حربه علیرضا بیرانوند برای نرفتن به سربازی
برنامه ورزشکاران ایران در یازدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
صعود ۹۵ پله‌ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
بند فسخ ۶۵ میلیونی/ سمنیو گزینه داغ نقل‌وانتقالات زمستانی
ستاره ازبکستان مدنظر سرخابی‌ها
پایان انتظار ۲۸ ساله/ خاطرات دهه ۹۰ و امید‌های نسل جدید
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ چهارمی زهرا نجفی در پرتاب نیزه
آخرین اخبار
شکست مردان هندبال ایران مقابل امارات/ شاگردان رافائل حذف شدند
برد تیم ملی فوتبال هفت نفره برابر تایلند/ تقابل شاگردان طارمی با استرالیا در نیمه نهایی
غرش شیران پارسی؛ سه طلا در انتظار شاگردان رنگرز
واکنش روانخواه به شکست تیم امید مقابل روسیه و قرقیزستان
ادای احترام به صابر کاظمی در بازی‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال
پایان دور رفت سوپرلیگ گلف کشور با دیدار تیم‌های ملی‌حفاری و بهفر
مظفر: ۲ بازی دوستانه بهترین محک برای تیم ملی فوتسال زنان بود
صعود هر ۴ فرنگی‌کار ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های اسلامی
صدیقی: ووشو همواره رشته موفقی برای کاروان ایران بوده است/ جوانان ما عملکرد درخشانی داشتند
کاپیتان پرسپولیس غایب بزرگ مرحله یک شانزدهم حذفی
بند فسخ ۶۵ میلیونی/ سمنیو گزینه داغ نقل‌وانتقالات زمستانی
احتمال غیبت موسی جنپو در بازی با الوصل امارات
کشوری: حمایت‌های فدراسیون و جامعه بدنسازی و پرورش اندام باعث دلگرمی من شد
نارضایتی ساپینتو از سه بازیکن خارجی استقلال
پایان انتظار ۲۸ ساله/ خاطرات دهه ۹۰ و امید‌های نسل جدید
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
کومان: در جام جهانی باید بهتر از این باشیم
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ چهارمی زهرا نجفی در پرتاب نیزه
صعود ۹۵ پله‌ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
سومین برد پیاپی تیم ملی «الف» والیبال ساحلی با غلبه بر استرالیا
ناگلزمان بعد از صعود آلمان به جام جهانی چه گفت؟
واکنش بنزما به ترک عربستان
واکنش تند PSG به درخواست‌ام‌باپه
پرونده هفته نخست مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی در کیش بسته شد
مهاجم گرانقیمت یونایتد یک ماه دور از میادین
سرمربی سابق سپاهان گزینه اصلی هدایت کامرون
برنامه ورزشکاران ایران در یازدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
آلمان و هلند مسافران جدید جام جهانی/ لهستان و اسلواکی در پلی آف+ فیلم
عذرخواهی شجاع خلیل زاده از مردم
حربه علیرضا بیرانوند برای نرفتن به سربازی