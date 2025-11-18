باشگاه خبرنگاران جوان - کاوه درودی عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام درباره اعزام کاروان تیمهای ملی به مسابقات جهانی ٢٠٢٥ ریاض عربستان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه ریزى اعزام اخیر در شرایطی انجام شد که فدراسیون پس از تغییرات مدیریتی با مشکلات جدی مالی مواجه بود. سرپرست جدید فدراسیون هنگام تحویل گرفتن امور با موجودی بسیار محدود و بدهیهای میلیارد تومانى انباشته روبهرو بود و این مسئله کار را برای انجام اعزامی با چنین ابعاد گسترده، آنهم در شرایط افزایش نرخ ارز و هزینههای سرسامآور تدارکاتی، بسیار سخت میکرد.
وی افزود: در دوران سرپرستی نیز به طور معمول امکان جلب حمایت مالی پایدار از سوی اسپانسرها فراهم نیست و همین مسئله فشار بیشتری بر بخشهای پشتیبانی و اجرایی فدراسیون وارد میکرد. با وجود همه این محدودیتها، مجموعه فدراسیون با مدیریت دقیق و تلاش بیوقفه توانست مقدمات اعزام را بدون ایجاد بار مضاعف بر دوش ورزشکاران و جامعه ورزشی انجام دهد.
درودی افزود: طی سالهای گذشته برخی سوءبرداشتها و ابهامات باعث فاصله گرفتن این رشته از بدنه ارزشی شده بود، اما با اتخاذ رویکرد جدید و مبتنی بر تعامل، شفافیت و رعایت اصول فرهنگی، فضای مثبت و متفاوتی شکل گرفت.
عضو هیات رئیسه فدراسیون تصریح کرد: در اردوهای نهایی تیم ملی، رعایت شعائر و ضوابط فرهنگی نهتنها به طور کامل انجام شد بلکه از سوی اعضای تیمها و کادرهای فنی و اجرایی مورد استقبال قرار گرفت و حضور نهادهای مسئول نیز به انسجام بیشتر فضای اردو کمک کرد.
درودی همچنین با اشاره به ضایعه درگذشت مرحوم فرامرز عزیزی کاپیتان اسبق تیم ملی اشاره کرد و گفت: جامعه پرورش اندام از این اتفاق تلخ بهشدت متأثر و عزادار شد.
درودی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی فدراسیون ایجاد شفافیت، صیانت از سرمایه انسانی ورزش، توسعه همهجانبه پرورش اندام و دفاع از حقوق ورزشکاران است و امید میرود این مسیر با همراهی وزارت ورزش وجوانان و خانواده بزرگ بدنسازی ایران با قدرت ادامه یابد.