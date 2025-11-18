کتاب مداخلات زیبایی زنان در آوردگاه فقه و حقوق از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در قم انتشار یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان -کتاب مداخلات زیبایی زنان در آوردگاه فقه و حقوق  تازه‌ترین کتاب انتشارات مرکز است که به قلم سید مرتضی میرزاده اهری نوشته شده است و برای نخستین بار با گردآوری آرای فقهای معاصر شیعه و اهل سنت، انواع مداخله‌های زیبایی زنان، از جمله کاشت ابرو و مژه، را از منظر فقهی و حقوقی بررسی می‌کند.

نوآوری اصلی کتاب در اثبات جواز اغلب این مداخلات با استدلالی مستدل و مشخص کردن مرز میان تجمیل مشروع و تغییر خلق نامشروع است، همچنین، نویسنده بر حرمت این مداخله‌ها برای مبتلایان به اختلال خودزشت‌پنداری استدلال کرده است.

اثر حاضر در ۶۱۲ صفحه و قطع وزیری چاپ شده و به عنوان منبعی مرجع برای فقها، حقوق‌دانان، پزشکان و زنان علاقه‌مند به حوزه مداخله‌های زیبایی معرفی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از کتابفروشی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در قم و مشهد تهیه کنند.

منبع:مرکز فقهی ائمه اطهار قم

برچسب ها: مرکز فقهی ائمه اطهار ، فقه و اصول
خبرهای مرتبط
رونمایی از ۴۰ جلد کتاب تجربه‌نگاری فرهنگی ـ تبلیغی در قم
عضویت رایگان در کتابخانه‌های قم در هفته کتاب
مدیر ستاد کانون های مساجد استان قم:
۳۰۶ کتابخانه مسجدی در قم فعال است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح خط کشی آزاد راه قم- کاشان آغاز شد
جزئیات ارائه تجهیزات کاهنده مصرف آب به مشترکان قمی
احیای بافت تاریخی میدان کهنه به کجا رسید؟
آخرین اخبار
احیای بافت تاریخی میدان کهنه به کجا رسید؟
جزئیات ارائه تجهیزات کاهنده مصرف آب به مشترکان قمی
طرح خط کشی آزاد راه قم- کاشان آغاز شد
برگزاری یادواره سرلشکر شهیدزین الدین، سرداران و ۶۱۲۸ شهید استان قم
تار و پود عشق بانوان خورآباد در راه کربلا