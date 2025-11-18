کتاب مداخلات زیبایی زنان در آوردگاه فقه و حقوق از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در قم انتشار یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان -کتاب مداخلات زیبایی زنان در آوردگاه فقه و حقوق تازهترین کتاب انتشارات مرکز است که به قلم سید مرتضی میرزاده اهری نوشته شده است و برای نخستین بار با گردآوری آرای فقهای معاصر شیعه و اهل سنت، انواع مداخلههای زیبایی زنان، از جمله کاشت ابرو و مژه، را از منظر فقهی و حقوقی بررسی میکند.
نوآوری اصلی کتاب در اثبات جواز اغلب این مداخلات با استدلالی مستدل و مشخص کردن مرز میان تجمیل مشروع و تغییر خلق نامشروع است، همچنین، نویسنده بر حرمت این مداخلهها برای مبتلایان به اختلال خودزشتپنداری استدلال کرده است.
اثر حاضر در ۶۱۲ صفحه و قطع وزیری چاپ شده و به عنوان منبعی مرجع برای فقها، حقوقدانان، پزشکان و زنان علاقهمند به حوزه مداخلههای زیبایی معرفی شده است.
علاقهمندان میتوانند این کتاب را از کتابفروشی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در قم و مشهد تهیه کنند.
منبع:مرکز فقهی ائمه اطهار قم