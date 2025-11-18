نیرو‌های پشتیبانی سریع محاصره شهر بابنوسه در غرب کردفان را تشدید کرده و با استفاده از زره‌پوش‌ها قصد تکرار سناریوی الفاشر را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع ویژه به شبکه المیادین گزارش دادند که نیرو‌های پشتیبانی سریع محاصره خود را بر شهر بابنوسه در غرب کردفان تشدید کرده‌اند و تلاش دارند سناریوی شهر الفاشر را تکرار کنند.

به گفته این منابع، عبد الرحیم دقلو، معاون فرمانده پشتیبانی سریع، نیرو‌های خود را در دارفور بسیج کرده و آنها را به محور کردفان منتقل کرده است؛ همچنین تعداد زیادی از مزدوران را از کشور جنوب سودان به این منطقه آورده‌اند.

منابع اضافه کردند که پشتیبانی سریع در محور کردفان از خودرو‌های زرهی ساخت انگلیس استفاده کرده و همچنین «دستگاه‌های جنگ الکترونیک که از امارات رسیده» را در اطراف شهر بابنوسه نصب کرده است تا عملکرد هواپیما‌های ارتش را مختل کند؛ هواپیما‌هایی که وظیفه رساندن مهمات و تدارکات به لشکر ۲۲ در بابنوسه را بر عهده دارند.

از سوی دیگر، به گفته این منابع، بزرگان، شیوخ و رهبران قبایل حاضر نشده‌اند در کنار نیرو‌های پشتیبانی سریع وارد نبرد شوند؛ موضوعی که باعث تنش و مشکلات میان آنها و فرماندهان این شبه نظامیان به‌ویژه عبد الرحیم دقلو، شده است.

هم‌زمان، استان کردفان شاهد تحرکات نظامی ارتش سودان بوده است؛ از جمله آزادسازی منطقه «ام دم حاج احمد» و پاکسازی مسیر تا شهر کازقیل. همچنین گزارش‌ها حاکی است که ارتش منطقه بارا را محاصره کرده و بر بخش‌هایی از شهر کنترل یافته است.

شایان ذکر است که پیش از این شاهدان عینی از کشتار سیستماتیک در بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی الفاشر گزارش داده‌اندو تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که توده‌هایی از اجساد در محله‌های مختلف رها شده بودند. 

سازمان بهداشت جهانی نیز این خشونت‌ها را محکوم کرده و خواستار رسیدگی بین‌المللی به جنایات احتمالی علیه بشریت شده است.

منبع: المیادین

شورای حقوق بشر جنایات نیرو‌های پشتیبانی سریع را محکوم کرد
گزارش‌های هولناک شاهدان از کشتار در الفاشر سودان
پیشروی ارتش سودان و بازپس‌گیری دو منطقه در مرکز این کشور
تبادل نظر
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
حماس: شورای امنیت با قطعنامه اخیر خود به مواضع فلسطین خیانت کرد
سفر همزمان زلنسکی و فرستاده ترامپ به ترکیه
اسرائیل از قطعنامه آمریکا در شورای امنیت استقبال کرد
ترامپ از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان خبر داد
آغاز ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در عراق
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان
تحلیلگر سازمان ملل: نیروی تثبیت کننده غزه تابع مقررات سازمان ملل نخواهد بود
هشدار برنامه انکشافی سازمان ملل متحد؛ افغانستان قربانی بی‌عدالتی اقلیمی است
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با سرپرست خارجه طالبان؛تأکید بر مشورت‌های منطقه‌ای برای صلح
ارتش پاکستان: ۱۵ شبه‌نظامی در عملیات مرزی کشته شدند
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
ترامپ: حملات نظامی به مکزیک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر قابل قبول است
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
طرح زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی باعث «اثر دومینوی هسته‌ای» می‌شود
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
تشکیل فراکسیون اکثریت توسط چارچوب هماهنگی نیرو‌های شیعه عراق
سی‌ان‌ان: ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله زمینی به ونزوئلا نگرفته است
ائتلاف نخست‌وزیر عراق در بغداد پیشتاز شد
کاهش کمک‌های غربی میتواند موجب مرگ ۲۲.۶ میلیون شود
نشست بررسی کم‌کاری نهادهای بین‌المللی در امور مهاجران در تهران
اردوغان: تا زمانی که اشغال فلسطین پایان نیابد، صلحی در کار نخواهد بود
نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد