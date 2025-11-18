باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع ویژه به شبکه المیادین گزارش دادند که نیرو‌های پشتیبانی سریع محاصره خود را بر شهر بابنوسه در غرب کردفان تشدید کرده‌اند و تلاش دارند سناریوی شهر الفاشر را تکرار کنند.

به گفته این منابع، عبد الرحیم دقلو، معاون فرمانده پشتیبانی سریع، نیرو‌های خود را در دارفور بسیج کرده و آنها را به محور کردفان منتقل کرده است؛ همچنین تعداد زیادی از مزدوران را از کشور جنوب سودان به این منطقه آورده‌اند.

منابع اضافه کردند که پشتیبانی سریع در محور کردفان از خودرو‌های زرهی ساخت انگلیس استفاده کرده و همچنین «دستگاه‌های جنگ الکترونیک که از امارات رسیده» را در اطراف شهر بابنوسه نصب کرده است تا عملکرد هواپیما‌های ارتش را مختل کند؛ هواپیما‌هایی که وظیفه رساندن مهمات و تدارکات به لشکر ۲۲ در بابنوسه را بر عهده دارند.

از سوی دیگر، به گفته این منابع، بزرگان، شیوخ و رهبران قبایل حاضر نشده‌اند در کنار نیرو‌های پشتیبانی سریع وارد نبرد شوند؛ موضوعی که باعث تنش و مشکلات میان آنها و فرماندهان این شبه نظامیان به‌ویژه عبد الرحیم دقلو، شده است.

هم‌زمان، استان کردفان شاهد تحرکات نظامی ارتش سودان بوده است؛ از جمله آزادسازی منطقه «ام دم حاج احمد» و پاکسازی مسیر تا شهر کازقیل. همچنین گزارش‌ها حاکی است که ارتش منطقه بارا را محاصره کرده و بر بخش‌هایی از شهر کنترل یافته است.

شایان ذکر است که پیش از این شاهدان عینی از کشتار سیستماتیک در بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی الفاشر گزارش داده‌اندو تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که توده‌هایی از اجساد در محله‌های مختلف رها شده بودند.

سازمان بهداشت جهانی نیز این خشونت‌ها را محکوم کرده و خواستار رسیدگی بین‌المللی به جنایات احتمالی علیه بشریت شده است.

منبع: المیادین