باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که روسیه در مذاکرات صلح در ترکیه شرکت نخواهد کرد. این اعلام پس از آن صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از سفر به استانبول برای بحث در مورد ازسرگیری مذاکرات صلح با مسکو خبر داد.

پسکوف تأکید کرد که اوکراین تمایل خود برای ازسرگیری مذاکرات را به روسیه اطلاع نداده است، اما تصریح کرد که مسکو آمادگی خود برای ادامه گفت‌و‌گو‌های صلح را حفظ می‌کند و موضع روسیه در کی‌یف، واشنگتن و استانبول «به خوبی شناخته شده است».

سخنگوی کرملین افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آماده است پس از پایان مذاکرات زلنسکی، با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، و مقامات ترکیه دیدار کند.

کرملین: توافق جنگنده فرانسه با اوکراین تاسف‌بار است

دیمیتری پسکوف توافق فرانسه برای تأمین جنگنده به اوکراین را اقدامی «تاسف‌بار» خواند و گفت که این کار به صلح کمک نمی‌کند.

این اظهارات در پی امضای نامه قصد اوکراین برای خرید تا ۱۰۰ فروند جنگنده رافال F۴ توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و امانوئل مکرون، همتای فرانسوی وی، صورت گرفت.

منبع: تاس