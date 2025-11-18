سخنگوی کرملین اعلام کرد روسیه در مذاکرات صلح پیش‌بینی‌شده در ترکیه شرکت نخواهد کرد، اما آمادگی خود برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها را حفظ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که روسیه در مذاکرات صلح در ترکیه شرکت نخواهد کرد. این اعلام پس از آن صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از سفر به استانبول برای بحث در مورد ازسرگیری مذاکرات صلح با مسکو خبر داد.

پسکوف تأکید کرد که اوکراین تمایل خود برای ازسرگیری مذاکرات را به روسیه اطلاع نداده است، اما تصریح کرد که مسکو آمادگی خود برای ادامه گفت‌و‌گو‌های صلح را حفظ می‌کند و موضع روسیه در کی‌یف، واشنگتن و استانبول «به خوبی شناخته شده است».

سخنگوی کرملین افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آماده است پس از پایان مذاکرات زلنسکی، با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، و مقامات ترکیه دیدار کند.

کرملین: توافق جنگنده فرانسه با اوکراین تاسف‌بار است

دیمیتری پسکوف توافق فرانسه برای تأمین جنگنده به اوکراین را اقدامی «تاسف‌بار» خواند و گفت که این کار به صلح کمک نمی‌کند.

این اظهارات در پی امضای نامه قصد اوکراین برای خرید تا ۱۰۰ فروند جنگنده رافال F۴ توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و امانوئل مکرون، همتای فرانسوی وی، صورت گرفت.

منبع: تاس

برچسب ها: سخنگوی کرملین ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
سفر همزمان زلنسکی و فرستاده ترامپ به ترکیه
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
تلویزیون دولتی روسیه: ارتش ما در شش کشور آفریقایی فعال است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
آخرین اخبار
حماس: شورای امنیت با قطعنامه اخیر خود به مواضع فلسطین خیانت کرد
سفر همزمان زلنسکی و فرستاده ترامپ به ترکیه
اسرائیل از قطعنامه آمریکا در شورای امنیت استقبال کرد
ترامپ از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان خبر داد
آغاز ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در عراق
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان
تحلیلگر سازمان ملل: نیروی تثبیت کننده غزه تابع مقررات سازمان ملل نخواهد بود
هشدار برنامه انکشافی سازمان ملل متحد؛ افغانستان قربانی بی‌عدالتی اقلیمی است
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با سرپرست خارجه طالبان؛تأکید بر مشورت‌های منطقه‌ای برای صلح
ارتش پاکستان: ۱۵ شبه‌نظامی در عملیات مرزی کشته شدند
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
ترامپ: حملات نظامی به مکزیک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر قابل قبول است
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
طرح زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی باعث «اثر دومینوی هسته‌ای» می‌شود
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
تشکیل فراکسیون اکثریت توسط چارچوب هماهنگی نیرو‌های شیعه عراق
سی‌ان‌ان: ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله زمینی به ونزوئلا نگرفته است
ائتلاف نخست‌وزیر عراق در بغداد پیشتاز شد
کاهش کمک‌های غربی میتواند موجب مرگ ۲۲.۶ میلیون شود
نشست بررسی کم‌کاری نهادهای بین‌المللی در امور مهاجران در تهران
اردوغان: تا زمانی که اشغال فلسطین پایان نیابد، صلحی در کار نخواهد بود
نتایج نهایی ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد