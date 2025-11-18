نساجی مازندران در شهرآورد مازندرانی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال جوانان کشور، پاسارگاد بابل را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در شهرآورد مازندرانی و هفته هفتم لیگ برتر فوتبال جوانان کشور ، نساجی مازندران با تک گل دقیقه ۲۵ متین پورفتح الله در زمین دونه سر بابل به پیروزی دست یافت.

نساجی مازندران که در نیم فصل اول با کسب نتایج ضعیف در انتهای جدول قرار داشت، با به دست آورد دومین برد خود، ۷ امتیازی شد و با ۲ پله صعود از انتهای جدول رده‌بندی گروه دوم به رتبه پنجم صعود کرد.

پاسارگاد مازندران با ۶ امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفته است.

سپاهان نیز با برتری ۴ بر ۲ در شهرآورد اصفهان مقابل ذوب‌آهن، صدرنشینی جدول را از همشهری خود ربود.

سپاهان اصفهان با ۴ برد، ۲ تساوی، ۱ باخت و ۱۴ امتیاز جایگاه نخست را بالاتر از تیم ۱۳ امتیازی ذوب‌آهن به خود اختصاص داد.

تبم ۱۲ امتیازی تراکتور سازی تبریز هم با باخت بیرون از خانه مقابل مدرسه عالی حرفه‌ای بابک مشهد، فرصت صدرنشینی را از دست داد.

ملوان بندرانزلی که در هفته هفتم استراحت داشت با یک بازی کمتر و ۵ امتیاز در قعر جدول جا خوش کرده است.

