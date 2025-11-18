باشگاه خبرنگاران جوان - با شروع پاییز و زمستان و اوایل شب، بسیاری از ما خود را در حال رفت و آمد به محل کار و بازگشت به خانه در تاریکی میبینیم که گاهی اوقات ما را بیحوصله میکند. ممکن است احساس خستگی بیشتری نسبت به سایر فصلها داشته باشیم یا کمبود انرژی داشته باشیم یا در تمرکز به مشکل بخوریم.طبق گزارش بیبیسی، اختلال عاطفی فصلی (SAD) یا «افسردگی زمستانی» میتواند هر کسی را تحت تأثیر قرار دهد.برای کسانی که علائم خفیفتری را تجربه میکنند، در اینجا سه روش برای کمک به مدیریت و حتی پذیرش این روزهای تاریک ارائه شده است.
روی کارهایی که میتوانید انجام دهید تمرکز کنید
کری لیبوویتز، روانشناس میگوید بزرگ شدن در یک شهر تابستانی در ایالات متحده باعث شد که زمستان را محدودکننده و ناراحتکننده ببیند اما سفر به نروژ، جایی که برخی از مکانها در اوج زمستان، نور روز را کم یا اصلا ندارند، دیدگاه او را تغییر داد. او دریافت که مردم به جای تسلیم شدن در برابر خلق و خوی غمانگیز خود، شرایط خود را میپذیرند و سرگرمیهای جدیدی پیدا میکنند، از ورزشهای برفی گرفته تا بافتنی و آشپزی. او میگوید: «آنها زمستان را زمانی از سال پر از فرصت میدانند.»
نیاز خود را به استراحت بیشتر بپذیرید
با ادامه کار و فعالیتهای اجتماعی طبق معمول، ممکن است تعجب کنیم که چرا اینقدر احساس خستگی میکنیم. اما کری میگوید باید بپذیریم که بدنمان در زمستان به استراحت بیشتری نیاز دارد. او میگوید: «طبیعی است که به اندازه ماههای تابستان پربار یا پرانرژی نباشید، زیرا بدنهای ما از نظر بیولوژیکی برای استراحت در زمستان برنامهریزی شدهاند.» او میگوید درست مانند حیوانات و گیاهان، باید سرعت خود را کم کنیم و رفتارمان را تغییر دهیم. راهحل در یافتن تعادل بین استراحت و عدم فعالیت بیش از حد نهفته است.
برنامهریزی کنید
به گفته گوین فرانسیس، پزشک عمومی، اگرچه استراحت بیش از حد گاهی اوقات طبیعی است اما مهم است که برای چیزهایی که برای ما شادی میآورند و معاشرت وقت بگذاریم. «ما موجودات بسیار اجتماعی هستیم؛ حتی گوشهگیرترین افراد هم کاملا تنها زندگی نمیکنند. همه ما به دیگران وابستهایم.» فرانسیس پیشنهاد میکند که فعالیتها را از قبل برنامهریزی کنید و روی گذراندن وقت با افرادی که شما را خوشحال میکنند و انجام فعالیتهایی که خلق و خوی شما را تقویت میکنند، تمرکز کنید.
پیروی از چند گام ساده و عملی برای بهبود خلق و خوی شما مهم است، مانند خواب خوب شبانه، اجتناب از الکل یا مهمانیهای آخر شب و حفظ رژیم غذایی سالم. «این موارد پیچیده نیستند اما برای حفظ ریتم روزانه سالم و عملکرد فیزیولوژیکی مناسب در ماههای زمستان ضروری هستند.»
مبنع: روزنامه هفت صبح