روسیه اعلام کرد دو فروند جنگنده نسل پنجم سوخوی ۵۷ را به یک کشور خارجی صادر کرده، اما هویت این کشور هنوز فاش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که برای نخستین بار جنگنده نسل پنجم خود، سوخو‑۵۷ را به یک کشور خارجی صادر کرده؛ کشوری که نام آن رسما فاش نشده است.

به گزارش شبکه دولتی روسیه، «فادیم بادیها» مدیرعامل شرکت هواپیماسازی متحد (UAC) همان سازنده سوخو‑۵۷، گفت که فرایند صادرات انجام شده و مشتری خارجی «دو فروند» از این جنگنده‌ها را تحویل گرفته و آنها را برای اهداف رزمی به‌کار گرفته است.

او تاکید کرد که سوخو‑۵۷ «در بهترین سطح ممکن» عمل می‌کند و مشتری «از عملکرد آن کاملا راضی است».

هرچند روسیه نام خریدار را اعلام نکرده، اما برخی از رسانه‌های روسی گمانه‌زنی کرده‌اند که الجزایر محتمل‌ترین گزینه است.

سوخو‑۵۷ جنگنده نسل پنجم روسیه است که با برد پروازی بالا، سرعت زیاد، توان مانور پیشرفته و قابلیت پرواز فراصوت بدون پس‌سوز طراحی شده و از فناوری‌های رادارگریز و توانایی برخاست و فرود در مسافت کوتاه برخوردار است.

منبع: آناتولی