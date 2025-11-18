روسیه اعلام کرد دو فروند جنگنده نسل پنجم سوخوی ۵۷ را به یک کشور خارجی صادر کرده، اما هویت این کشور هنوز فاش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که برای نخستین بار جنگنده نسل پنجم خود، سوخو‑۵۷ را به یک کشور خارجی صادر کرده؛ کشوری که نام آن رسما فاش نشده است.

به گزارش شبکه دولتی روسیه، «فادیم بادیها» مدیرعامل شرکت هواپیماسازی متحد (UAC) همان سازنده سوخو‑۵۷، گفت که فرایند صادرات انجام شده و مشتری خارجی «دو فروند» از این جنگنده‌ها را تحویل گرفته و آنها را برای اهداف رزمی به‌کار گرفته است.

او تاکید کرد که سوخو‑۵۷ «در بهترین سطح ممکن» عمل می‌کند و مشتری «از عملکرد آن کاملا راضی است».

هرچند روسیه نام خریدار را اعلام نکرده، اما برخی از رسانه‌های روسی گمانه‌زنی کرده‌اند که الجزایر محتمل‌ترین گزینه است.

سوخو‑۵۷ جنگنده نسل پنجم روسیه است که با برد پروازی بالا، سرعت زیاد، توان مانور پیشرفته و قابلیت پرواز فراصوت بدون پس‌سوز طراحی شده و از فناوری‌های رادارگریز و توانایی برخاست و فرود در مسافت کوتاه برخوردار است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگنده روسی ، سوخو 57
خبرهای مرتبط
خودنمایی ونزوئلا با جنگنده‌های روسی در رزمایش کارائیب
نمایش مهارت خلبان ۶۲ ساله روس با سوخو ۵۷ + فیلم
جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
ترامپ از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان خبر داد
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
آخرین اخبار
روسیه نسل ۵ سوخو را به یک کشور نامشخص صادر کرد
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی جهانی در حال تشدید است
السودانی: پیروزی در انتخابات به‌تنهایی تضمین تشکیل دولت نیست
چین: قطعنامه آمریکا درباره غزه در مورد مسائل کلیدی مبهم است
کرملین: روسیه در مذاکرات صلح ترکیه شرکت نمی‌کند/ توافق فروش جنگنده فرانسه به اوکراین تاسف‌بار است
آیا فاجعه الفاشر این‌بار در بابنوسه تکرار می‌شود؟
کابل به دنبال تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با تهران؛ رئیس اتاق مشترک تجاری افغانستان و ایران منصوب شد
آمریکا در صدر فهرست وام گیرندگان از چین
ایران در تدارک نشست منطقه‌ای درباره افغانستان با حضور همسایگان
آمریکا و روسیه در حال بررسی تبادل زندانیان
حماس: شورای امنیت با قطعنامه اخیر خود به مواضع فلسطین خیانت کرد
سفر همزمان زلنسکی و فرستاده ترامپ به ترکیه
اسرائیل از قطعنامه آمریکا در شورای امنیت استقبال کرد
ترامپ از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان خبر داد
آغاز ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در عراق
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان
تحلیلگر سازمان ملل: نیروی تثبیت کننده غزه تابع مقررات سازمان ملل نخواهد بود
هشدار برنامه انکشافی سازمان ملل متحد؛ افغانستان قربانی بی‌عدالتی اقلیمی است
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با سرپرست خارجه طالبان؛تأکید بر مشورت‌های منطقه‌ای برای صلح
ارتش پاکستان: ۱۵ شبه‌نظامی در عملیات مرزی کشته شدند
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
ترامپ: حملات نظامی به مکزیک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر قابل قبول است
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
نماینده روسیه در شورای امنیت: قطعنامه غزه «کیسه‌ای پر از فریب» است