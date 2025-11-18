باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: اگرچه با توجه به مسائل سیاسی، روابط ایران و فرانسه با محدودیت‌هایی روبرو است، اما توسعه روابط اقتصادی می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را برطرف کند.

صمد حسن‌زاده، در نشست با پیر کوشار سفیر فرانسه در ایران، ادامه داد: سفارت فرانسه با همکاری اتاق ایران می‌تواند به کمرنگ کردن و کاهش محدودیت‌ها کمک کند.

او با اشاره به علاقه‌مندی بخش خصوصی فرانسه برای حضور در ایران، افزود: با وجود سیاست‌های اعمالی از سوی آمریکا و غرب، اما از فرانسه انتظار می‌رود به عنوان مهد آزادی و با قدمت تمدنی طولانی، به واقعیت‌ها توجه بیشتری داشته باشد. این محدودیت‌ها به صورت غیرمنطقی بر ایران تحمیل شده است.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: سفارت فرانسه محدودیت‌هایی برای صدور روادید تجار و بازرگانانی که سال‌هاست با فرانسه کار می‌کنند اعمال کرده و رانندگانی که کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای اروپایی را حمل می‌کنند را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. ما خواستار بازنگری در این محدودیت‌ها هستیم.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه در سخت‌ترین شرایط نیز نباید کالاها و خدمات مرتبط با سلامت انسان‌ها با محدودیت روبرو شوند، گفت: دو کشور ظرفیت‌های خوبی برای همکاری در حوزه‌های غیرتحریمی دارند. رقم تجارت ایران و فرانسه در حد 400 میلیون دلار و بسیار ناچیز است. ما می‌توانیم در حوزه‌های غیرتحریمی مانند دارو و کشاورزی و صنایع غذایی همکاری‌ها را توسعه دهیم.

حسن‌زاده به بحران آب در ایران اشاره کرد و گفت: در فرانسه نیروهای متخصص و تجهیزات به‌روز در حوزه صنعت آب وجود دارد. انتظار داریم با نگاه بشردوستانه، زمینه استفاده از این امکانات برای ایران فراهم شود.

او اظهار کرد: ایران در تولید محصولات پتروشیمی، پلیمری و صنایع غذایی دارای ظرفیت‌های زیادی است و کالاهای ایران با کیفیت بالا و قیمت رقابتی می‌توانند جایگاه خوبی در بازار فرانسه داشته باشند.

ایران و فرانسه از مسیر همکاری در زمینه دارو و آموزش، مانع‌زدایی کنند

مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه هم با اشاره به مسئله تأمین دارو در ایران، گفت: 98 درصد داروهای مورد نیاز ایران در داخل تولید می‌شود و تنها دو درصد داروهای خاص باید وارد شوند. دارو تحریم نیست و ما نیاز به واردات داروهای تخصصی داریم که فرانسه تولید می‌کند. همچنین حوزه آموزش نیز مشمول تحریم‌ها نیست و باید راهی برای توسعه همکاری در این حوزه‌ها پیدا کنیم.

پروژه‌های کاهش کربن و بهینه‌سازی مصرف، فرصت خوبی برای همکاری‌های مشترک است

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه ایران و فرانسه بیش از 500 سال یعنی حتی قبل از تأسیس آمریکا دارای روابط سیاسی و اقتصادی بوده‌اند، گفت: در حوزه انرژی و کاهش کربن همکاری‌های خوبی بین ایران و فرانسه برقرار بوده است.

او با بیان اینکه ایران از تعهدات پیمان پاریس در کاهش کربن بهتر عمل کرده است، ادامه داد: تنها مانع همکاری بین ایران و فرانسه، در این حوزه مسئله FATF بود که امیدواریم این مشکل نیز برطرف شود.

نجفی تأکید کرد: ما می‌توانیم پروژه‌های مشترک بسیار خوبی تعریف کنیم و فرانسه بعید است بخواهد از منافع این همکاری‌ها استفاده نکند. می‌توانیم در چارچوبی عقلانی با وجود محدودیت‌های تحریم‌ها مسیر همکاری خود را تعریف کنیم.

او افزود: حوزه کاهش کربن، بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی‌های تجدیدپذیر، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد و فرصت بسیار خوبی برای توسعه همکاری‌های دو طرف است. به ویژه که ایران صاحب ۹ درصد منابع و معادن و ثروت دنیا است و به دنبال افزایش راندمان و بهره‌وری در این منابع است.

سفارت فرانسه در ایران در تلاش برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های غیرتحریمی است

«پی‌یر کوشار» سفیر فرانسه در ایران، نیز با بیان اینکه قدمت طولانی روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و فرانسه در چند قرن گذشته پایه خوبی برای روابط آتی دو کشور است، گفت: فرانسه به خوبی به پتانسیل‌های اقتصادی، روشنفکری و ظرفیت جوانان ایران آگاه است.

او با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم تحریم‌ها پابرجا بماند، ادامه داد: تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل مربوط به مسائل نظامی و اتمی است و در برگیری آن‌ها به اندازه تحریم‌های آمریکا نیست. بر این اساس حوزه‌هایی مانند دارو و کشاورزی و ... شامل این تحریم‌ها نمی‌شوند. ما می‌توانیم در این حوزه‌ها روابط خود را توسعه دهیم.

کوشار با اشاره به اثرات منفی برخی سیاست‌های بر روابط دو کشور افزود: اگر بتوانیم از این مسائل عبور کنیم کارگزاران اقتصادی فرانسه می‌توانند نگاه دیگری به ایران داشته باشند. سفارت فرانسه تلاش می‌کند در حوزه‌های غیرتحریمی دامنه همکاری‌ها را توسعه دهد.

او اظهار کرد: شرکت‌های تراز اولی در صنعت آب در فرانسه فعال هستند و ما در آینده در این حوزه می‌توانیم همکاری‌های خوبی رقم بزنیم.

کوشار تأکید کرد: سیاست ما درباره دریافت ویزا سیاست باز است و به خصوص در مورد فعالان اقتصادی سختگیری نداریم. هدف ما این است که فعالان اقتصادی ایران بتوانند از نمایشگاه‌های فرانسه بازدید کرده و با فعالان اقتصادی ما ارتباط بگیرند.

منبع: اتاق ایران