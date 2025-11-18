شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از نداشتن حفاظ در خانه بهداشت دهرود علیا در شهرستان دشتستان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است خانه بهداشت دهرود علیا در شهرستان دشتستان استان وشهر به دلیل به دلیل نداشتن دیوار و حصار محلی برای تجمع حیوانات ولگرد شده و سلامت بیماران و کارکنان این خانه سلامت را تهدید می‌کند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

خانه بهداشت دهرود علیا که باید محل سلامت و آرامش مردم روستا باشد، به دلیل نبود دیوار، حصار و درب مناسب، به محوطه‌ای ناایمن تبدیل شده است. این شرایط باعث تجمع حیوانات ولگرد و باقی‌ماندن آثار آنها در محیط شده و سلامت عمومی را تهدید می‌کند. با وجود پیگیری‌های مکرر اهالی، تاکنون هیچ اقدام عملی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است. مردم انتظار دارند این بار تصمیمی جدی و فوری گرفته شود. خانه بهداشت به عنوان مرکز اصلی ارائه خدمات درمانی و پیشگیری، نیازمند محیطی ایمن و پاکیزه است. نبود حصار و درب نه تنها امنیت تجهیزات و کارکنان را کاهش داده بلکه مراجعه‌کنندگان را نیز با شرایطی نامطلوب مواجه کرده است. اکنون اهالی دهرود علیا خواستار اقدام فوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای ساخت دیوار و حصار و نصب درب مناسب هستند تا این مرکز بتواند در شرایط استاندارد و شایسته به خدمت‌رسانی ادامه دهد.

منبع: شهروندخبرنگار - بوشهر

