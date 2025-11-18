عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره روند پیگیری پنجره بسته این باشگاه در CAS توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از باشگاه استقلال، مجتبی فریدونی، عضو هیأتمدیره این باشگاه به تشریح جزئیات و مراحل رسیدگی به پرونده «منتظر محمد» پرداخت و این موضوع را یکی از مهمترین مسائل روز باشگاه دانست. مسئلهای که به گفته او میتواند تأثیر مستقیم بر عملکرد استقلال در فصل جاری و فصل آینده داشته باشد و به همین دلیل مورد توجه و پیگیری جدی هواداران است.
طرف شکایت: فقط بازیکن نیست، فیفا هم هست
فریدونی توضیح داد که در مرحله فعلی رسیدگی در دیوان داوری ورزش (CAS)، باشگاه استقلال تنها با منتظر محمد طرف نیست، بلکه فیفا نیز در طرف مقابل قرار دارد؛ چرا که استقلال برای ابطال رأی صادره از سوی فیفا به CAS شکایت کرده است. به همین دلیل، توافق با بازیکن بهتنهایی نمیتواند باعث مختومه شدن پرونده شود.
او یادآور شد که پیش از صدور حکم فیفا، امکان حلوفصل پرونده با توافق وجود داشت و میتوانست مانع بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی شود، اما اکنون نتیجهگیری نهایی در CAS تعیینکننده است و میتواند شرایط را به نفع استقلال تغییر دهد.
دلایل رأی فیفا تنها شکایت منتظر محمد مطرح نیست
عضو هیأتمدیره استقلال تأکید کرد که رأی فیفا درباره بسته شدن دو پنجره نقلوانتقالاتی تنها به شکایت منتظر محمد مرتبط نیست، بلکه فسخ بدون دلیل موجه قرارداد بازیکنانی نظیر سلیوا، آمانوف و کیوسفسکی نیز از عوامل صدور این حکم بوده است.
زمان طبیعی فرآیند CAS و درخواست دستور موقت
فریدونی با اشاره به تجربه پروندههای مشابه در CAS گفت که معمولاً صدور رأی نهایی حدود یک سال زمان میبرد. به گفته او، اگر باشگاه منتظر رأی نهایی بماند، طبیعتاً دو پنجره آتی را از دست خواهد داد.
بر همین اساس، باشگاه استقلال از CAS درخواست صدور «دستور موقت» کرده تا اجرای حکم فیفا متوقف شود؛ اقدامی که مطابق روندهای معمول در چنین پروندههایی صورت میگیرد.
شرایط قانونی صدور دستور موقت
او در ادامه توضیح داد که طبق ماده ۳۷ آیین دادرسی دیوان داوری ورزش، سه شرط برای صدور دستور موقت لازم است:
نخست اینکه باشگاه باید نشان دهد اجرای حکم غیرقطعی فیفا زیانهای غیرقابل جبران در پی دارد، دوم اینکه شانس پیروزی استقلال در مرحله تجدیدنظر وجود داشته باشد و سوم اینکه منافع باشگاه نسبت به سایر طرفهای دعوا وزن بیشتری داشته باشد.
به گفته فریدونی، CAS در این مرحله نظر سایر طرفهای پرونده را نیز دریافت میکند و فیفا هم طبیعتاً از رأی خود دفاع خواهد کرد.
پیگیری همهجانبه باشگاه برای دفاع از حقوق استقلال
فریدونی در پایان تأکید کرد که باشگاه استقلال با بهکارگیری تمام ظرفیتهاشامل تیمی از وکلا، مدیران فعلی و سابق و تمامی افراد دخیل در پرونده در حال پیگیری موضوع است و هر اقدامی که منجر به کسب بهترین نتیجه برای باشگاه شود، در دستور کار قرار دارد.