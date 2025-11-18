باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان ظهر امروز - سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - در آیین دریافت استوارنامه آقای فردریش اشتیفت، سفیر جدید جمهوری اتریش در ایران، با اشاره به پیشینه مثبت و تاریخی روابط تهران و وین، اظهار داشت: سابقه روابط دو کشور همواره دوستانه، سازنده و مبتنی بر احترام متقابل بوده است و جمهوری اسلامی ایران خواهان تعمیق و گسترش مناسبات دوجانبه در همه عرصههاست.
رئیس جمهور تعامل، همکاری و توسعه روابط با همه کشورهای جهان بر پایه دوستی، صلح و منافع مشترک را محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با بیان اینکه از نخستین روزهای استقرار دولت، بدخواهان تلاش کردهاند در مسیر تعاملات مثبت ایران با جامعه جهانی اخلال ایجاد کنند، افزود: برخی کشورها با ادعاهای واهی و دروغین و فضاسازی تبلیغاتی گسترده، تلاش کردهاند فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران را مخدوش جلوه دهند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در پی تولید سلاح اتمی نبوده و برنامه هستهای کشورمان تماماً در چارچوب استفاده از ظرفیتهای صلحآمیز انرژی هستهای و در جهت تأمین نیازهای مردم در حوزههای بهداشت، درمان، صنعت، کشاورزی، علم و فناوری دنبال شده است.
پزشکان با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید اتریش در دوره مأموریت خود، تأکید کرد: امیدواریم در مسیر انجام وظایف دیپلماتیک، ضمن مشاهده عینی واقعیتهای موجود، بتوانید تصویری دقیق و منصفانه از شرایط ایران ارائه کنید و در خنثیسازی تبلیغات نادرست ضدایرانی نقشآفرین باشید.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به رویکرد داخلی دولت در ایجاد همگرایی و همافزایی میان همه اقوام و مذاهب ایرانی تصریح کرد: در عرصه منطقهای و جهانی نیز به دنبال روابط سازنده و متکی بر احترام متقابل و نیز احترام به تمامیت ارضی همسایگان و دیگر کشورها هستیم.
در این مراسم، فردریش اشتیفت سفیر جدید اتریش در ایران نیز سلامهای گرم رئیسجمهور کشورش را به دکتر پزشکیان ابلاغ کرد و با یادآوری نخستین مأموریت خود در ایران گفت: حضور پیشین من در تهران با دوران مذاکرات برجام مصادف بود که متأسفانه خروج یکجانبه ایالات متحده از آن، نتایج تلخی به همراه داشت. همچنین با نهایت تأسف، پیگیر حملات نظامی اخیر علیه ایران بودم که بهعنوان یک دوستدار ایران، قلبم از آن حوادث جریحهدار شد. ما در اتریش هیچگاه این اقدامات را تأیید نکردهایم و همواره بر حلوفصل مسائل از طریق گفتوگو، تعامل و دیپلماسی تأکید داشتهایم.
سفیر اتریش با تأکید بر آمادگی کشورش برای حمایت از روندهای دیپلماتیک افزود: اتریش همواره آماده میزبانی مذاکرات و تسهیل مسیر گفتوگو بوده است. امیدواریم سالهای پیشرو برای جهان -بهویژه برای کشور و مردم ایران- سرشار از ثبات، آرامش، صلح و پیشرفت باشد.
فردریش اشتیفت همچنین اظهار داشت: برای توسعه همکاریهای دوجانبه در همه زمینهها نهایت تلاش خود را بهکار خواهم بست.