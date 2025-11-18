باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از باشگاه پرسپولیس، محسن خلیلی در نخستین گفتوگو پس از انتصاب خود در سمت معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس به سوالاتی درباره وضعیت این باشگاه پاسخ داد.
* زمانی که بازی میکردید، هواداران لقب بامعنا و بهجایی به شما اعطا کردند؛ حال بار دیگر در پرسپولیس حضور دارید. از احساس و برنامههایتان بگویید؟
حضور در پرسپولیس عزیز، چه حسی غیر از خوشحالی میتواند ایجاد کند. خوشحال هستم که باز فرصتی داده شد و مایه افتخار است که در کنار باشگاه محبوبم و هواداران باشم. در عین حال یک حس مسئولیت سنگین وجود دارد. یک پست و یک چالش جدید را پیش رو دارم. من هم که از چالشهای کاری استقبال میکنم و برای اینکه بتوانم برنامههای خود را اجرا کنم، تلاش خواهم کرد. از هیات مدیره و مدیرعامل محترم هم بابت اعتمادی که دارند تشکر میکنم. امیدوارم بتوانم خواستههای این عزیزان که در جلسات مطرح شد و البته انتظارات هواداران را برآورده کنم.
* صحبت از برنامه سهسالهای به میان آمده است که به باشگاه ارائه کردید؟
یک برنامه مدون و بلندمدت چندساله را در اختیار هیات مدیره قرار دادم. یک طرح چشم انداز سه ساله خواهیم داشت. برنامهای که به باشگاه ارایه شد در این راستا است. این برنامه بعد از تدوین و تصویب هیات مدیره، نقشه راه باشگاه خواهد بود. تقریباً همه موضوعات در آن دیده شده است. انشاءالله با حمایت هواداران، باشگاه و سهامداران این برنامهها را برای پیشرفت و ارتقا در ساختار و سازماندهی باشگاه به انجام برسانیم.
* یکی از مسایل مطرح نزد افکار عمومی این است که معاونت ورزشی در باشگاه پرسپولیس تا چه حد جدی است؟ شما در ذهن خود چه آیندهای را برای این معاونت ترسیم کردهاید؟
قبل از هر چیز در پاسخ به این سوال باید از معاونتهای ورزشی قبلی باشگاه بهخاطر تلاشهایشان تشکر کنم. در زمانی که در آکادمی فعالیت داشتم نیز با همه معاونتهای ورزشی ارتباط خیلی خوبی برقرار شد. هنوز این ارتباط دوستانه را با همه آنها دارم. بهجهت ارتباطی که از گذشته وجود داشت اتفاقاً آشنایی خوبی با مسایل این بخش دارم که هنگام ارایه برنامه با باشگاه مدنظر قرار گرفتند. معاونت ورزشی در ساختار باشگاهها یکی از حساسترین پستها است. تمام فعالیتهای ورزشی باشگاه در همه حوزهها و ردهها مانند تیم بزرگسالان، آکادمی باشگاه، تیم بانوان، بخش مدیریتی و فنی آنها و حتی مسایلی، چون امور پزشکی تحت نظارت معاونت ورزشی قرار دارند. با این اوصاف انتظارات و مسئولیت بالایی وجود دارد. همچنین باید ارتباط خوب و سازمانیافتهای را بر اساس ساختار سازمانی از این طریق بین تیمها و مدیریت عالی باشگاه ایجاد کنیم. باشگاه روی نظاممند بودن فعالیتها تأکید ویژه دارد که مورد توجه خود من هم هست.
* یکی از مواردی که حتماً مورد سوال هواداران و رسانهها قرار دارد، اصلیترین دغدغه آنها یعنی نقل و انتقالات است.
در برنامهای که به هیات مدیره محترم ارایه شد، چند سرفصل به جهت استراتژیک بودن از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند که یکی از آنها همین موضوع نقل و انتقالات است. اجازه بدهید بهجای صحبت کردن، هواداران نتیجه را در عمل ببینند. هدف این است که نقل و انتقالات از شرایطی که تاکنون وجود داشته است به یک وضعیت ساختارمند بدل شود. بهزودی اتفاقات خوبی در این بخش رخ خواهد داد تا خیال هواداران را از خیلی جهات راحتتر کند. باید یک سازمان منظم و منضبط ایجاد شود که منطبق بر متد و روشهای نوین دنیا باشد و یادگار خوبی برای آینده پرسپولیس بر جا بماند.
* یکی از مهمترین بخشهای کار در باشگاههای پرطرفدار، موضوع تیم اصلی است که همه عملکردها را تحت تأثیر قرار میدهد، تعاملات کاری در این بخش چگونه خواهد بود؟ نخستین جلسه با سرمربی تیم چه زمانی انجام خواهد شد؟
حساسترین بخش و ویترین کار، مخصوصاً در پرسپولیس، تیم بزرگسالان یا همان تیم اصلی است. خواست هواداران این است که تیم باید بهترین نتایج را بگیرد، صدرنشین باشد و عناوین قهرمانی را کسب کند. البته رقبا هم با تمام توان برای این اهداف تلاش میکنند. حساسیت باشگاه روی این بخش زیاد است و تأکید زیادی روی آن دارند. قطعاً یکی از مهمترین بخشهای کار معاونت ورزشی همین تیم بزرگسالان است. رابطه تنگاتنگی ایجاد خواهد شد تا هم ارتباط قوی حاکم باشد و هم همه امور با دقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. جلسات پیدرپی با سرمربی و مدیر تیم خواهیم داشت و سعی میکنیم یک پل ارتباطی خوب بین تیم و باشگاه ایجاد کنیم.
* با توجه به پیشینهای که وجود دارد انتظار میرود؛ بازیکنان بیشتری از آکادمی به تیم اصلی راه پیدا کنند. این انتظار تا چه میزان منطقی خواهد بود و چه برنامهای ارایه کردید؟
اتفاقاً یکی از خواستههای مهم باشگاه، ایجاد یک ساختار و برنامه بلندمدت مناسب است. برای اینکه بتوانیم خروجی مناسب از آکادمی داشته باشیم و طی سالهای متوالی بازیکنانی از آکادمی در ترکیب اصلی قرار بگیرند.
* همچنان ایده راهاندازی تیم «ب» را دنبال خواهید کرد؟
بله، در برنامهای که ارایه شد، این ایده قرار داشت و در برنامههای باشگاه نیز قرار دارد. تیم «ب» میتواند فرصتهای جدیدی را بهویژه با استفاده از ظرفیت خروجی آکادمی برای باشگاه ایجاد کند. ضمن اینکه بخشی از فرایند آمادهسازی بازیکنان جوان است تا بتوانند بهعنوان بازیکن موثر به تیم اصلی و اصولا سطح اول فوتبال، اضافه شوند. البته در تلاش هستیم ابتدا زیرساخت لازم را فراهم آوریم و فصل آینده نسبت به تشکیل تیم اقدام کنیم.
* در مورد حوزه مدارس فوتبال پرسپولیس وضعیت به چه شکلی خواهد شد؟
موضوع مهمی است و باید از وضعیت فعلی خارج شویم. فرایند و سازمان کاری تعریف میشود که باشگاه بتواند روی عملکرد کمی و کیفی مدارس فوتبال نظارت داشته باشد و در بخش آموزش استانداردهایی تعریف شود. در گذشته این ایده را دنبال میکردیم و اکنون باشگاه خواهان اجرای آن است. مدارس فوتبال تحت مدیریت واحدی قرار میگیرند تا به پایگاههای استعدادیابی تبدیل شوند. طرح جامعی وجود دارد و باشگاه اقداماتی را برای طراحی اپلیکیشن و سایت اختصاصی از قبل دنبال کرده است.