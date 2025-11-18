باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ضرغام آذین رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در پی وصول شکایات متعددی از مالباختگانی که با شیوه‌های مختلف اموال شهروندان را سرقت می‌کردند بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان عملیات ویژه قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات سارقان حرفه‌ای با جعل عنوان مأمور و با استفاده از پوشش و تجهیزات ظاهری، برخی افراد را متوقف و پس از بازرسی صوری، اموال آنها را سرقت می‌کردند و همچنین در مواردی با ایجاد درگیری و اعمال زور، اقدام به سرقت به عنف کرده و در موارد دیگر با شگرد کف‌زنی اموال قیمتی مالباختگان را می‌ربودند.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی، تحلیل شیوه و زمان ارتکاب جرایم و سپس اخذ نیابت قضایی، مخفیگاه متهمان و خودروی مورد استفاده سارقان را در یکی از استان‌های شمالی کشور، شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه پلیس در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیری دلار و یورو که متعلق به شکات بوده کشف کردند، تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های انجام شده به ۵ فقره سرقت اعتراف کردند که پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل و با قرار وثیقه مناسب به زندان منتقل شدند.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افراد مشکوک موضوع را از طریق ۱۱۰ گزارش کنند.

منبع: پلیس آگاهی