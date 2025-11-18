استاندار گیلان با بیان اینکه دریای خزر ، دریای صلح دوستی است، گفت : اجلاس خزر با هدف شناسایی ظرفیت های دیگر کشورهای حاشیه دریایی خزر برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس،   استاندار گیلان در حاشیه اجلاس خزر در جمع خبرنگاران گفت : این اجلاسیه نخستین و کم سابقه ترین اجلاسیه ای است که در این سطح  برگزار شده است . 

استاندار گیلان با بیان اینکه در این اجلاسیه این پیام عتوان می شود که دریای خزر دریای صلح و دوستی است، افزود: مزیت ها و ظرفیت های هر کشوری در این اجلاسیه شناسایی و بیان می شود.‌


حق شناس تصریح کرد: نفت و گاز ، محصولات کشاورزی ، انواع مرکبات ، گردشگری و ..‌  از اهم ظرفیت های است که در این اجلاسیه بیان می شود.‌


وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته از لحاظ سخت ابزاری از جمله ریل گذاری ، فرودگاهی، توسعه جاده و بنادر و .. فعالیت های با این کشورها صورت گرفته است،   ادامه داد : سرمایه گذاری های در بخش های مختلف انجام شده ، در این اجلاسیه برنامه ریزی های نرم ابزاری نیز انجام می شود. 


 استاندار گیلان  با بیان اینکه  این اجلاسیه با هدف ارتباط بیشتر با کشورهای حاشیه خزر برگزار شده است، تصریح کرد : برای نخستین بار نشست با استانداران حاشیه دریای خزر به این روش انجام شده، تا  با آن  تبادل افکار  و سیاست ها ،  زیر ساخت های نوین در حوزه های مختلف فعال شود . 

 

