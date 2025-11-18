مدیر شبکه بهداشت و درمان اهر از مسمومیت خفیف ۳۵ دانش‌آموز یک مدرسه در اهر بر اثر گازگرفتگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نیک آذر گفت:در پی گزارش مسمومیت دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی یکی از مدارس غیر دولتی شهرستان اهر به فوریت‌های پزشکی تعداد ۵ آمبولانس به محل اعزام و ۳۵ دانش آموز به اورژانس بیمارستان باقرالعلوم منتقل شدند که ۵ دانش آموز در لحظه اول ترخیص شدند.
 
وی افزود:۳۰ دانش آموز تحت انجام معاینات کامل و ارائه خدمات پزشکی لازم توسط تیم درمانی بیمارستان قرار گرفتند و خوشبختانه وضعیت تمامی مصدومان رضایت‌بخش تشخیص داده شد و کلیه این دانش‌آموزان تا ساعت ۱۴ از بیمارستان ترخیص شدند.
 
بنا به اظهار نظر دانش آموزان و مسئولان این مدرسه دانش آموزان پایه پنجم و ششم که جهت ورزش فوتسال به سالن ورزشی شهید عباسقلی زاده مراجعه کرده بودند در پی خروج لوله دودکش هیتر گرمایشی سالن ورزشی دچار مسمومیت شدند و پس از مراجعه به مدرسه دچار سرگیجه و حالت تهوع شدند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

