باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نیک آذر گفت:در پی گزارش مسمومیت دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی یکی از مدارس غیر دولتی شهرستان اهر به فوریت‌های پزشکی تعداد ۵ آمبولانس به محل اعزام و ۳۵ دانش آموز به اورژانس بیمارستان باقرالعلوم منتقل شدند که ۵ دانش آموز در لحظه اول ترخیص شدند.



وی افزود:۳۰ دانش آموز تحت انجام معاینات کامل و ارائه خدمات پزشکی لازم توسط تیم درمانی بیمارستان قرار گرفتند و خوشبختانه وضعیت تمامی مصدومان رضایت‌بخش تشخیص داده شد و کلیه این دانش‌آموزان تا ساعت ۱۴ از بیمارستان ترخیص شدند.



بنا به اظهار نظر دانش آموزان و مسئولان این مدرسه دانش آموزان پایه پنجم و ششم که جهت ورزش فوتسال به سالن ورزشی شهید عباسقلی زاده مراجعه کرده بودند در پی خروج لوله دودکش هیتر گرمایشی سالن ورزشی دچار مسمومیت شدند و پس از مراجعه به مدرسه دچار سرگیجه و حالت تهوع شدند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما