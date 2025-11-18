باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت «gloswielkopolski» لهستان، تیم فوتبال لخ پوزنان پس از حدود یک هفته تعطیلی، دوباره تمریناتش را آغاز کرده و خود را برای دیدار مقابل رادومیاک رادوم در روز یکشنبه ۲۳ نوامبر (۲ آذر) آماده میکند. صبح دوشنبه، بازیکنان این تیم تحت نظر کادر فنی تمرین کردند؛ هرچند هنوز همه بازیکنان در تیم حاضر نبودند.
علی قلیزاده نیز در تمرینات دو روز اخیر حضور داشت. او هفته گذشته سه روز در آکادمی لِخ با تیم ذخیره تمرین کرده بود و از این هفته وارد تمرینات کامل با تیم اصلی شده است. با وجود این، به دلیل دوری طولانیمدت از میادین، احتمال کمی وجود دارد که در ترکیب اصلی قرار بگیرد؛ اما ممکن است روی نیمکت حضور داشته باشد.
باشگاه اعلام کرده که نخستین بازیکنی که به تیم اضافه میشود گیسلی توردارسون است. بازیکن ایسلندی لِخ پس از بازی یکشنبه مقابل اوکراین (۲-۰)، راهی پوزنان میشود و، چون اوکراین بازیهای خانگیاش را در ورشو برگزار میکند، مسیرش طولانی نیست. او روز سهشنبه در تمرین گروهی شرکت خواهد کرد.
تیموتئوش گمور نیز که همراه تیم ملی زیر ۱۸ سال لهستان در اسپانیا حضور داشت، در همان روز سهشنبه به تمرینات ملحق میشود.
میشائو گورگول و آنتونی کُزوبال (لهستان زیر ۲۱ سال)، ووچیخ مُنکا و کامیل یاکوبچیک (لهستان زیر ۱۹ سال) و همچنین تیموتی اوما که در اردوی ملی دچار مصدومیت شده و هنوز میزان آسیبدیدگیاش مشخص نیست.
دیرترین بازگشت مربوط به لوئیس پالما است که روز جمعه به تمرینات تیم اضافه میشود. او سهشنبه شب به وقت اروپا با تیم ملی هندوراس دیدار سرنوشتسازی مقابل کاستاریکا برای صعود به جام جهانی دارد و روز پنجشنبه وارد لهستان خواهد شد.
