دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پس از تصمیم برلین برای لغو محدودیت‌های صادرات اسلحه به اسرائیل، تعهدات بین‌المللی آلمان را یادآوری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) روز سه‌شنبه پس از تصمیم برلین برای لغو محدودیت‌های صادرات اسلحه به اسرائیل، تعهدات بین‌المللی آلمان را به این کشور یادآوری کرد.

ثمین الخیتان، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در پاسخ کتبی به آناتولی در مورد تصمیم گزارش شده دولت آلمان، تأکید کرد که آلمان به عنوان یک کشور عضو پیمان تجارت اسلحه، «وظایف اضافی برای ارزیابی پتانسیل استفاده از صادرات اسلحه برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر دارد.»

در پاسخ به این سوال که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمانی که اسرائیل با وجود آتش‌بس به حملات خود به غزه ادامه می‌دهد، چه دیدگاهی نسبت به این اقدام دارد، الخیتان تأکید کرد که قوانین بین‌المللی بشردوستانه نه تنها در طول خصومت‌های فعال، بلکه در طول آتش‌بس‌ها نیز اعمال می‌شود و حقوق بشر باید در همه زمان‌ها رعایت شود.

وی گفت: «ما تأکید می‌کنیم که کشور‌های ثالث مسئولیت دارند که احترام به قوانین بین‌المللی بشردوستانه را تضمین کنند و بر این اساس، انتقال سلاح‌های آنها منجر به نقض آن نشود.»

الخیتان افزود که دفاتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در صورت وجود تردید در مورد چگونگی کاربرد سلاح‌های صادراتی، از جمله با خودداری از ادامه انتقال، رویکردی احتیاطی و حفاظتی اتخاذ می‌کنند.

طبق گزارش‌ها، دولت آلمان تصمیم گرفته است محدودیت‌های اعمال شده بر صادرات سلاح به اسرائیل را به دلیل حملاتش به غزه لغو کند.

استفان کورنلیوس، سخنگوی دولت روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت که اعلامیه ۸ آگوست در مورد صادرات برخی سلاح‌ها به اسرائیل به دلیل «تغییر شرایط» دیگر معتبر نیست و این محدودیت‌ها از ۲۴ نوامبر لغو خواهند شد.

منبع: آناتولی

