باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان قروه متذکر شد: بدترین آسیب برای شهرستان، تنش و تقابل مدیران با نماینده است، زیرا این مسئله مانع توسعه خواهد شد.

وی از سرپرست جدید فرمانداری قروه خواست به‌عنوان نماینده عالی دولت، از گفتمان دولت حمایت کند و در تعامل با نماینده شهرستان، گروه‌های سیاسی، گروه‌های اجتماعی و معتمدین، گفتمان وفاق دکتر پزشکیان را در راستای کسب رضایت مردم به بهترین نحو به اجرا درآورد.

ورمقانی یادآور شد: شما فرماندار همه مردم شهرستان هستید و باید تک‌تک شهروندان را با دیدی عادلانه بنگرید. علاوه بر تعیین یک روز در هفته برای ملاقات مردمی، لازم است در سایر روز‌ها نیز به مراجعان پاسخ دهید و در میان مردم حضور داشته باشید.

معاون سیاسی استاندار کردستان، برگزاری انتخابات را یکی از مهم‌ترین وظایف فرمانداران برشمرد و تأکید کرد: زشت‌ترین، پست‌ترین و منفورترین کار یک فرماندار یا بخشدار، تبلیغ برای یک کاندیدای خاص است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری نیز بار‌ها نسبت به آن هشدار داده‌اند. اما تبلیغ برای برگزاری انتخاباتی پرشور بسیار ضروری است و باید تلاش کنیم مشارکت مردم در انتخابات پیش‌ِ رو افزایش یابد.

ورمقانی خاطرنشان کرد: شورای تأمین و سایر نهاد‌های مرتبط برای ایجاد امنیت تلاش می‌کنند، اما حضور مردم پای‌کار نظام، مهم‌ترین و قوی‌ترین مؤلفه امنیتی است. کار در حوزه‌های اجتماعی نیز موجب تقویت امنیت خواهد شد.

وی همچنین خواستار تلاش فرماندار برای توسعه حوزه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان قروه شد و افزود: قدردانی از خدمات ۴۷ ساله نظام از اوجب واجبات است، اما مطالبه‌گری نیز حق مردم بوده و باید روند خدمات‌دهی ادامه یابد.

معاون استاندار در ادامه بر ضرورت پیگیری پروژه عظیم زنجیره فولاد به‌منظور رفع بخشی از دغدغه‌های جوانان تأکید کرد.

وی در پاسخ به مطالبات کشاورزان شهرستان قروه اظهار داشت: مدیران و نمایندگان کردستان اجازه نخواهند داد تجربه انتقال آب سد تلوار بیجار به همدان در قروه تکرار شود. مدیریت بیشتر سد‌های استان در اختیار سایر استان‌هاست، درحالی‌که قروه به‌شدت به آب نیاز دارد.

ورمقانی خواستار برگزاری هفتگی جلسات ستاد رفع موانع تولید شهرستان شد و تأکید کرد: مدیران و دستگاه‌های تابعه باید در مسیر سرمایه‌گذاری تسهیل‌گری کنند.

وی همچنین بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع به‌عنوان یکی از خواسته‌های اساسی دولت تأکید کرد و نشست با گروه‌های سیاسی و اجتماعی را موجب هم‌افزایی دانست.

در پایان این مراسم، از خدمات ۴۵ ماهه خلیل فعله‌گری تقدیر و مرتضی جوانمردی به‌عنوان سرپرست فرمانداری قروه معرفی شد.