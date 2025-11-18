باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: ساعت ۱۴:۴۵ امروز حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو در میدان آزادی، ابتدای خیابان جناح به سمت شمال، به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و نیرو‌های ایستگاه ۳۴ به محل اعزام شدند.

وی توضیح داد: یک دستگاه پژو پرشیا که در حاشیه خیابان متوقف بود به‌طور کامل شعله‌ور شده بود. مالک خودرو اظهار کرده بود هنگام مشاهده دود از داشبورد، از خودرو خارج شده و پس از باز کردن درِ آن، به‌دلیل ورود ناگهانی اکسیژن شعله‌وری شدید رخ داده است.

ملکی بیان کرد: هنگام حضور آتش‌نشانان، بخش داخلی خودرو کاملاً در آتش می‌سوخت، اما خوشبختانه فردی داخل خودرو نبود و این حادثه تلفات یا مصدومیت جانی به‌همراه نداشت.

به گفته وی، پیش از رسیدن آتش‌نشانان چند نفر از عابران برای خاموش‌کردن آتش تلاش کرده بودند، اما نتیجه‌ای نداشت. نیرو‌های عملیاتی پس از آغاز اطفا، آتش را به‌طور کامل مهار کردند و خودرو به مالک تحویل شد. بررسی علت وقوع حادثه توسط کارشناسان ادامه دارد. عملیات در ساعت ۱۵:۱۰ خاتمه یافت.

