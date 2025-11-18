سخنگوی آتش نشانی شهر تهران اعلام کرد: خودرویی که مالک آن تنها دود مختصری از داشبورد دیده بود، دقایقی بعد در میدان آزادی به‌طور کامل شعله‌ور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: ساعت ۱۴:۴۵ امروز حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو در میدان آزادی، ابتدای خیابان جناح به سمت شمال، به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و نیرو‌های ایستگاه ۳۴ به محل اعزام شدند.

وی توضیح داد: یک دستگاه پژو پرشیا که در حاشیه خیابان متوقف بود به‌طور کامل شعله‌ور شده بود. مالک خودرو اظهار کرده بود هنگام مشاهده دود از داشبورد، از خودرو خارج شده و پس از باز کردن درِ آن، به‌دلیل ورود ناگهانی اکسیژن شعله‌وری شدید رخ داده است.

ملکی بیان کرد: هنگام حضور آتش‌نشانان، بخش داخلی خودرو کاملاً در آتش می‌سوخت، اما خوشبختانه فردی داخل خودرو نبود و این حادثه تلفات یا مصدومیت جانی به‌همراه نداشت.

به گفته وی، پیش از رسیدن آتش‌نشانان چند نفر از عابران برای خاموش‌کردن آتش تلاش کرده بودند، اما نتیجه‌ای نداشت. نیرو‌های عملیاتی پس از آغاز اطفا، آتش را به‌طور کامل مهار کردند و خودرو به مالک تحویل شد. بررسی علت وقوع حادثه توسط کارشناسان ادامه دارد. عملیات در ساعت ۱۵:۱۰ خاتمه یافت.

منبع: مهر

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش نشان
خبرهای مرتبط
عواقب وصل ماندن شارژر به برق چیست؟
میراث جهانی پارک ملی گلستان در آتش؛ فرماندار مراوه‌تپه: تلاش برای مهار ادامه دارد
شعله‌های گسترده در کارگاه رنگرزی؛ اعزام سه ایستگاه آتش‌نشانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکنجه‌های مرگبار برای گوشی سرقتی
محاکمه مسافر خارجی به اتهام قتل پیرمرد ایرانی
ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های شهر تهران
روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود
سرقت بدون تخریب از منزل در تهران؛ دوستان پسر مالباخته عامل سرقت بودند
تهدید مدیران محلات برای واریز پول به حساب‌های شخصی!
رادان: امتیاز جایگاه‌داران متخلف سوخت باید لغو شود
پناهندگی‌دادن به منافقین تهدیدی علیه امنیت جهانی است
همکاری‌ ایران و عربستان برای ارتقای خدمات به حجاج ایرانی
انتقال ۹۲۸ خودرو رها شده در پایتخت به پارکینگ
آخرین اخبار
زورگیری و سرقت اموال مردم در خیابان با لباس پلیس/ مأمورنما‌ها دستگیر شدند
امضای تفاهم‌نامه ۲۱۰ میلیارد تومانی بنیاد علوی و منطقه آزاد قشم برای محرومیت‌زدایی
سردار سلیمی: ۶۰ هزار خودروی دودزا در تهران متوقف شدند
استارتاپ‌ها هیئت ۳ تا ۵ نفره برای جلب رضایت شاکیان تشکیل دهند
کشف محموله کالای قاچاق توسط پلیس‌راه تهران–کرج
هوای تهران آلوده می‌شود
سارقان تحت تعقیب در چنگ قانون
استاندارد کیفیت محصولاتی که در غرف میادین میوه توزیع می‌شود مهم است
تلاش برای حل مشکل سند اتوبوس‌هایی که قرار است بازسازی شوند
برای رشد کشور باید نسل جدید را باور کنیم
پیرهادی نسبت به بحران کم‌آبی و مخاطرات فضای سبز تهران هشدار داد
سامانه ماده ۱۰ قانون الزام، زیر ذره‌بین نظارت و بازرسی جدی
لزوم مدیریت کلام در حضور کودکان + فیلم
تهدید مدیران محلات برای واریز پول به حساب‌های شخصی!
سرقت بدون تخریب از منزل در تهران؛ دوستان پسر مالباخته عامل سرقت بودند
وجود بیش از ۷۱ هزار جانباز شیمیایی در کشور/ حدود هزار نفر از آنان زنان هستند
محاکمه مسافر خارجی به اتهام قتل پیرمرد ایرانی
رادان: امتیاز جایگاه‌داران متخلف سوخت باید لغو شود
استانداری به وظایفش درباره ارتقاء ایمنی بازار بزرگ تهران عمل کند
صدور بیش از ۲۵۵ هزار گواهی انحصار وراثت طی ۳ ماه در کشور
«دست به دست»، رویداد مبادله کتاب در بلوار کشاورز
مرگ روزانه سه نفر در پایتخت
انتقال ۹۲۸ خودرو رها شده در پایتخت به پارکینگ
پیگیری ورود سازمان بازرسی به پرونده‌های بلندمرتبه‌سازی
کارآفرینی سبک زندگی است/ آموزش‌ها از کشف فرصت به خلق فرصت تغییر کرده است
بازگشت ۲ هزار میلیارد تومان از دارائی‌های شهر
روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود
تحول در حکمرانی و شنیدن نسل جدید، پیش‌شرط توسعه نوآوری و کارآفرینی است
پناهندگی‌دادن به منافقین تهدیدی علیه امنیت جهانی است
هوای تهران در شرایط مطلوب