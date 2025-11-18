شهروندخبرنگار ما تصاویری از طلوع و غروب خورشید در روستای حاجی آباد از توابع شهرستان اردکان استا یزد را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستا‌های تاریخی ایران به عنوان شاهدی بر میراث فرهنگی غنی و معماری کشور هستند. آنها پیوند ارزشمندی با گذشته ارائه می‌دهند و طبیعتی بکر و دست‌نخورده دارند، آب و هوایشان دل‌انگیز و سالم است. به همین دلیل مقصد گردشگران است. روستای حاجی‌آباد، از روستا‌های دهستان زرین و از بخش خرانق است که در شمال اردکان استان یزد  واقع‌شده است. ریگزار و کویر زیبای حاجی آباد این روستا مکان مناسبی برای گشت و گذار است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری از طلوع و غروب این روستا را به تصویر کشید که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید حسین خدایی - یزد

صحنه‌ای از طلوع و روب خورشید در روستای حاجی آباد اردکان از لنز دوربین شهروندخبرنگار

صحنه‌ای از طلوع و روب خورشید در روستای حاجی آباد اردکان

صحنه‌ای از طلوع و روب خورشید در روستای حاجی آباد اردکان از لنز دوربین شهروندخبرنگار

صحنه‌ای از طلوع و روب خورشید در روستای حاجی آباد اردکان از لنز دوربین شهروندخبرنگار

صحنه‌ای از طلوع و روب خورشید در روستای حاجی آباد اردکان از لنز دوربین شهروندخبرنگار

صحنه‌ای از طلوع خورشید

صحنه‌ای از طلوع و غروب خورشید در روستای حاجی آباد اردکان

صحنه‌ای از طلوع و غروب خورشید در روستای حاجی آباد اردکان از لنز دوربین شهروندخبرنگار

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، اماکن زیبا ، طلوع و غروب آفتاب
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار گلستان؛
قابی دل انگیز از دشت‌های شمسک و چفکا در گرگان به وقت پاییز + عکس
شهروندخبرنگار اصفهان؛
گشت و گذاری در محله‌های تاریخی آران و بیدگل + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
حال و روز ناخوش گردشگران از کم آبی دریاچه ارومیه + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رنجش پایتخت نشینان از افزایش قیمت نان
قطعی آب اهالی منطقه پونک را به دردسر انداخت
برگزاری دومین دوره جام رسانه امیدکشور به میزبانی اردوگاه الزهرا تهران
برپایی ایستگاه صلواتی در محله شهر قائم به مناسبت ایام فاطمیه + فیلم و عکس
گوشه‌هایی از مراسم استقبال از شهید گمنام در فولادشهر + عکس و فیلم
نداشتن حفاظ در محل خانه بهداشت روستای دهرود علیا اهالی را به دردسر انداخت
نگرانی رانندگان ازجاده غیر استاندارد پیچ قوملار کلوانق
صحنه‌ای از طلوع و غروب خورشید در روستای حاجی آباد اردکان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
صحنه‌ای از طلوع و غروب خورشید در روستای حاجی آباد اردکان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
نداشتن حفاظ در محل خانه بهداشت روستای دهرود علیا اهالی را به دردسر انداخت
برپایی ایستگاه صلواتی در محله شهر قائم به مناسبت ایام فاطمیه + فیلم و عکس
گوشه‌هایی از مراسم استقبال از شهید گمنام در فولادشهر + عکس و فیلم
نگرانی رانندگان ازجاده غیر استاندارد پیچ قوملار کلوانق
برگزاری دومین دوره جام رسانه امیدکشور به میزبانی اردوگاه الزهرا تهران
رنجش پایتخت نشینان از افزایش قیمت نان
قطعی آب اهالی منطقه پونک را به دردسر انداخت
رنجش اهالی درچه اصفهان از قطعی خط تلفن
برگزاری جشن عدد هزار در دبستان شهید امیدی آران و بیدگل + فیلم