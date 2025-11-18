باشگاه خبرنگاران جوان - روستاهای تاریخی ایران به عنوان شاهدی بر میراث فرهنگی غنی و معماری کشور هستند. آنها پیوند ارزشمندی با گذشته ارائه میدهند و طبیعتی بکر و دستنخورده دارند، آب و هوایشان دلانگیز و سالم است. به همین دلیل مقصد گردشگران است. روستای حاجیآباد، از روستاهای دهستان زرین و از بخش خرانق است که در شمال اردکان استان یزد واقعشده است. ریگزار و کویر زیبای حاجی آباد این روستا مکان مناسبی برای گشت و گذار است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری از طلوع و غروب این روستا را به تصویر کشید که مشاهده میکنید.
منبع: سید حسین خدایی - یزد
