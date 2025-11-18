باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به رصد و پایش مستمر مرز دریایی خلیج‌فارس و سواحل استان بوشهر گفت: برخورد قاطع با قاچاق از مأموریت مهم کارکنان مرزبانی استان بوشهر است.

وی از شناسایی محموله قاچاق از سه لنج باری در سواحل استان خبر داد و بیان کرد: در ادامه روند مبارزه جدی و شبانه‌روزی با قاچاقچیان کالا، نیروهای مرزبانی با به‌کارگیری ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند سه فروند شناور حامل کالاهای قاچاق را در سواحل استان شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در بازرسی دقیق از شناورهای توقیف شده، انواع قطعات لیفتراک، لوازم آرایشی و بهداشتی، ملزومات آشپزخانه، وسایل برقی خانگی، لوازم‌التحریر، ادوات صید ترال و همچنین 450 کیلوگرم ماهی مرکب به ارزش 52 میلیارد و 250 میلیون ریال کشف و ضبط شد.

سردار خسروی ضمن تأکید بر پیامدهای آسیب‌زا قاچاق بر اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات سه نفر متهم نیز دستگیر شدند و تمامی اقدامات قانونی برای برخورد با متخلفان در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: مرزبانان بوشهر به هیچ وجه اجازه نخواهند داد افرادی سودجو با اقدامات غیرقانونی خود، منافع ملی و تولید داخلی کشور را مورد تهدید قرار دهند.

در پایان فرمانده مرزبانی استان خطاب به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، حمایت قاطع مرزبانان از چرخه سالم اقتصاد کشور را مورد تأکید قرار داد و خواستار همکاری مردم و اصناف در شناسایی و مقابله با هر گونه قاچاق شد.

منبع تسنیم