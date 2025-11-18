سفیر ایران در آذربایجان با بیان اینکه ظرفیت های ساحلی دریای خزر در این اجلاسیه شناسایی و ارتباطات گسترده تر خواهد شد، گفت: ظرفیت های گردشگری نیازمند معرفی است‌.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سفیر ایران در آذربایجان ، مجتبی دمیرچی لو در حاشیه اجلاس خزر در جمع خبرنگاران گفت : گیلان ظرفیت های بالای در بخش های مختلف دارد.‌

سفیر ایران در آذربایجان با بیان اینکه این اجلاس باهدف کمک به افزایش شناخت ظرفیت های مناطق مختلف و ایجاد زمینه تحقیق و گسترش فعالیت های اقتصادی ، علمی و دانشگاهی و گردشگری برگزار شده است گفت : بهره گیری از ظرفیت های بالای استان گیلان با برپایی چنین اجلاسیه های فراهم می شود .



وی با بیان اینکه ظرفیت های ساحلی دریای خزر در این اجلاسیه شناسایی و ارتباطات گسترده تر خواهد شد، افزود:بهره گیری از ظرفیت های خاص گردشگری در حاشیه دریای خزر مورد توجه قرار دارد، گردشگری سلامت و طبیعی از اهم ظرفیت های است که در گیلان وجود دارد لذا این ظرفیت ها نیازمند معرفی است، لذا توسعه زیر ساختهای برای بهره گیری از این ظرفیت ها باید مورد توجه باشد.

دمیرچی لو گفت : ظرفیت های مطلوبی در گیلان به صورت خط ریلی ، هوایی و دریایی و زمینی فراهم است .

وی خاطر نشان ساخت: ایجاد ارتباط بین مناطق مختلف درحوزه گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد.