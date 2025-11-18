باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نخست وزیر ترینیداد و توباگو، کشور کوچک کارائیبی به خبرگزاری فرانسه گفت که نه اجازه می‌دهد از خاکش برای حمله به ونزوئلا استفاده شود و نه هرگز چنین درخواستی از او شده است.

کاملا پرساد-بیسسار، نخست وزیر و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی گفت: «ایالات متحده هرگز درخواستی برای استفاده از خاک ما برای حمله به مردم ونزوئلا نداشته است.» این در حالی است که گروهی از تفنگداران دریایی ایالات متحده در این کشور جزیره‌ای رزمایش نظامی انجام می‌دهند.

منبع: خبرگزاری فرانسه