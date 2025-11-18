نخست وزیر ترینیداد و توباگو گفت که نه اجازه می‌دهد از خاکش برای حمله به ونزوئلا استفاده شود و نه هرگز چنین درخواستی از او شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نخست وزیر ترینیداد و توباگو، کشور کوچک کارائیبی به خبرگزاری فرانسه گفت که نه اجازه می‌دهد از خاکش برای حمله به ونزوئلا استفاده شود و نه هرگز چنین درخواستی از او شده است.

کاملا پرساد-بیسسار، نخست وزیر و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی گفت: «ایالات متحده هرگز درخواستی برای استفاده از خاک ما برای حمله به مردم ونزوئلا نداشته است.» این در حالی است که گروهی از تفنگداران دریایی ایالات متحده در این کشور جزیره‌ای رزمایش نظامی انجام می‌دهند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ونزوئلا ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
ترامپ: حملات نظامی به مکزیک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر قابل قبول است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای امنیت قطعنامه طرح صلح ترامپ برای غزه را تصویب کرد/ حماس آن را رد کرد
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند
روسیه نسل ۵ سوخو را به یک کشور نامشخص صادر کرد
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
آیا فاجعه الفاشر این‌بار در بابنوسه تکرار می‌شود؟
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
جهاد اسلامی: قطعنامه آمریکا درباره غزه مردود و غیرقابل پذیرش است
ترامپ از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان خبر داد
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
آخرین اخبار
شانگهای موتور محرک اقتصاد ایران؛ اگر دولتمردان بخواهند
ادعای لهستان: عاملان انفجار راه‌آهن با روسیه مرتبط هستند
پاسخ به آژانس؛ بازنگری در رویکر‌های اساسی هسته‌ای
آمریکا هرگز درخواستی برای حمله به ونزوئلا از ترینیداد و توباگو نداشته است
یک کشته و ۴ زخمی در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
سازمان ملل وظایف قانونی آلمان را پس از لغو محدودیت‌های صادرات سلاح به اسرائیل یادآوری کرد
روسیه نسل ۵ سوخو را به یک کشور نامشخص صادر کرد
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی جهانی در حال تشدید است
السودانی: پیروزی در انتخابات به‌تنهایی تضمین تشکیل دولت نیست
چین: قطعنامه آمریکا درباره غزه در مورد مسائل کلیدی مبهم است
کرملین: روسیه در مذاکرات صلح ترکیه شرکت نمی‌کند/ توافق فروش جنگنده فرانسه به اوکراین تاسف‌بار است
آیا فاجعه الفاشر این‌بار در بابنوسه تکرار می‌شود؟
کابل به دنبال تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با تهران؛ رئیس اتاق مشترک تجاری افغانستان و ایران منصوب شد
آمریکا در صدر فهرست وام گیرندگان از چین
ایران در تدارک نشست منطقه‌ای درباره افغانستان با حضور همسایگان
آمریکا و روسیه در حال بررسی تبادل زندانیان
حماس: شورای امنیت با قطعنامه اخیر خود به مواضع فلسطین خیانت کرد
سفر همزمان زلنسکی و فرستاده ترامپ به ترکیه
اسرائیل از قطعنامه آمریکا در شورای امنیت استقبال کرد
ترامپ از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان خبر داد
آغاز ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در عراق
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان
تحلیلگر سازمان ملل: نیروی تثبیت کننده غزه تابع مقررات سازمان ملل نخواهد بود
هشدار برنامه انکشافی سازمان ملل متحد؛ افغانستان قربانی بی‌عدالتی اقلیمی است
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
السودانی یا المالکی؛ بخت با کدام یک یار خواهد بود؟
تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با سرپرست خارجه طالبان؛تأکید بر مشورت‌های منطقه‌ای برای صلح
ارتش پاکستان: ۱۵ شبه‌نظامی در عملیات مرزی کشته شدند
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
میشوستین: روسیه و ایران همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را گسترش می‌دهند