یک مسئول دولتی گفت: صنعت غذا و تأمین غذای سالم از اهمیت زیادی برای تامین و تضمین جامعه سالم برخوردار است و ایران باید در این حوزه به جایگاه خود در بازار جهانی دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  مصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در نشست خبری امروز گفت: صنعت غذا و تامین غذای سالم از اهمیت زیادی برای تأمین و تضمین جامعه سالم برخوردار است.

به گفته وی، صنعت غذا در نمایشگاه هورکا فراتر از صنعت بوده و در راستای سلامت انسان و جلوگیری از انواع بیماری‌ها بوده چراکه تغذیه سالم امروز در جهان از اهمیت ویژه برخوردار است.

فاطمی ادامه داد: غذای سالم، انسان پویا را به جامعه هدیه می‌دهد. فعالان این صنعت باید به مسئولیت و رسالت خود آگاه باشند زیرا فعالیت آنها جامعه سالم را به ارمغان می‌آورد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه در راستای ایمنی و سلامت غذا و ارتقا کیفی و بهره وری در صنعت غذا برگزار می‌شود، بیان کرد: برای غذای سالم به مواد اولیه سالم و محصولات کشاورزی کیفی نیاز است که سلامت غذا را تضمین کند.

این مسئول دولتی ادامه داد: در نمایشگاه هورکا بازدیدکنندگانی از کشورهای حوزه خلیج فارس حضور خواهند داشت که فرصت خوبی برای صادرات کشور ایجاد می‌کند زیرا ۹۵ درصد این کشورها، مصرف کننده هستند؛ به این ترتیب می‌توانیم بازار صادراتی خود را توسعه دهیم. حتی این امر، فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.

وی با بیان اینکه این رویداد با حمایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سایر تشکل‌ها برگزار می‌شود، اظهار کرد: تلاش داریم خوراک ایرانی را به جهانیان معرفی کنیم. تا امروز عملکردمان در این بخش ضعیف بوده و باید جایگاه خود را در بازار جهانی کسب کنیم.

مدیرکل دفتر توسعه داخلی وزارت میراث گردشگری با تاکید بر ضرورت ارزان سازی این صنعت با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم، گفت: طرحی آماده شده برای حمایت از اقشاری که درآمد کمتری دارند تا ضمن سفر ارزان قیمت و اسکان و تغذیه پایین‌تر، اعتباراتی در نظر گرفته شود. 

برچسب ها: صنعت غذا ، تولید غذا
خبرهای مرتبط
گردش مالی صنعت غذا ۸ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود
ایران در جایگاه هشتم جهانی بازار حلال قرار دارد
شمارش معکوس برای بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
احتمال تخلیه تهران منتفی است/ پایتخت تا ۱۵ آذر بدون بارش
پروژه ریلی چابهار- زاهدان دروازه طلایی ترانزیت منطقه/راه آهن چابهار_ زاهدان به ایستگاه آخر رسید
قیمت پایه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی مشخص شد+ عکس
انتشار آمار‌های غیر واقعی در بازار مسکن/ ماهانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ معامله مسکنی ثبت می‌شود+ فیلم
آرامش به بازار نهاده‌های دامی باز می‌گردد؟
قیمت هرکیلو لوبیا چیتی برای مصرف کننده ۴۰۰ هزارتومان
میزان بارش‌ها در فصل پاییز به کمتر از یک میلی متر رسید/ بارش ها در پاییز کمتر از نرمال خواهد بود
امروز قیمت شیرخام بررسی می شود/قیمت پیشنهادی هرکیلو شیرخام ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان
کدام شرکت‌های بیمه بیشترین شکایت را در رشته ثالث ثبت کردند؟ + عکس
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه
تولید ۵۸ میلیون متر مکعب گاز ترش در روز +فیلم
زیر و بم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی/ قیمت در بورس انرژی چگونه تعیین شد؟
ارزش پایین معاملات نگرانی فعالان بازار سرمایه
توسعه همکاری‌های ایران و فرانسه در حوزه‌های غیرتحریمی نظیر کشاورزی، آب و دارو
فروش سوخت در آن سوی مرز‌ها با قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان/ تحویل سالانه حدود ۲۰ میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها
میزان ذخیره‌سازی گاز به دو میلیارد و ۱۳۱ میلیون متر مکعب رسید
صدور ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برای افراد غیر مجاز
ثبت جهانی گل محمدی به نام ترکیه و عربستان
تقویت همکاری‌های دوجانبه ایران و امارات در حوزه هوانوردی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
قیمت پایه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی مشخص شد+ عکس
قاچاق روزانه سوخت به ۲۱ میلیون لیتر رسید
ریزش بیش از ۱۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
نبود صنایع فرآوری و ضعف برندسازی چالش جدی تولید گل محمدی
میزان بارش‌ها در فصل پاییز به کمتر از یک میلی متر رسید/ بارش ها در پاییز کمتر از نرمال خواهد بود
امروز قیمت شیرخام بررسی می شود/قیمت پیشنهادی هرکیلو شیرخام ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان
پرهیز از درج اعداد غیرواقعی و غیرقابل تحقق در لایحه بودجه ۱۴۰۵
صادرات گل محمدی ۱۵۰ میلیون دلار ارزآوری دارد
کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق از طریق احیای مستقیم واحد‌های فولادی
وزیر راه و شهرسازی: راه‌گذر ریل جنوبِ جاده ابریشم تکمیل می‌شود
مراحل ورود به شغل رانندگی تاکسی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۳۱۰۰ مگاوات می‌رسد
قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی
احتمال تخلیه تهران منتفی است/ پایتخت تا ۱۵ آذر بدون بارش
کلیات طرح تاسیس بازار اوراق و صندوق‌های ارزی تصویب شد
دستورالعمل اصلاح افت قیمت خودرو اصلاح می‌شود
افزایش شفافیت برای سهامداران با مکانیزه شدن توزیع سود صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری+ فیلم
کدام شرکت‌های بیمه بیشترین شکایت را در رشته ثالث ثبت کردند؟ + عکس
تولید میگو رکورد می زند