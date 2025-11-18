یک مسئول دولتی گفت: صنعت غذا و تأمین غذای سالم از اهمیت زیادی برای تامین و تضمین جامعه سالم برخوردار است و ایران باید در این حوزه به جایگاه خود در بازار جهانی دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی فاطمی مدیرکل دفتر توسعه داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در نشست خبری امروز گفت: صنعت غذا و تامین غذای سالم از اهمیت زیادی برای تأمین و تضمین جامعه سالم برخوردار است.

به گفته وی، صنعت غذا در نمایشگاه هورکا فراتر از صنعت بوده و در راستای سلامت انسان و جلوگیری از انواع بیماری‌ها بوده چراکه تغذیه سالم امروز در جهان از اهمیت ویژه برخوردار است.

فاطمی ادامه داد: غذای سالم، انسان پویا را به جامعه هدیه می‌دهد. فعالان این صنعت باید به مسئولیت و رسالت خود آگاه باشند زیرا فعالیت آنها جامعه سالم را به ارمغان می‌آورد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه در راستای ایمنی و سلامت غذا و ارتقا کیفی و بهره وری در صنعت غذا برگزار می‌شود، بیان کرد: برای غذای سالم به مواد اولیه سالم و محصولات کشاورزی کیفی نیاز است که سلامت غذا را تضمین کند.

این مسئول دولتی ادامه داد: در نمایشگاه هورکا بازدیدکنندگانی از کشورهای حوزه خلیج فارس حضور خواهند داشت که فرصت خوبی برای صادرات کشور ایجاد می‌کند زیرا ۹۵ درصد این کشورها، مصرف کننده هستند؛ به این ترتیب می‌توانیم بازار صادراتی خود را توسعه دهیم. حتی این امر، فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.

وی با بیان اینکه این رویداد با حمایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سایر تشکل‌ها برگزار می‌شود، اظهار کرد: تلاش داریم خوراک ایرانی را به جهانیان معرفی کنیم. تا امروز عملکردمان در این بخش ضعیف بوده و باید جایگاه خود را در بازار جهانی کسب کنیم.

مدیرکل دفتر توسعه داخلی وزارت میراث گردشگری با تاکید بر ضرورت ارزان سازی این صنعت با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم، گفت: طرحی آماده شده برای حمایت از اقشاری که درآمد کمتری دارند تا ضمن سفر ارزان قیمت و اسکان و تغذیه پایین‌تر، اعتباراتی در نظر گرفته شود.