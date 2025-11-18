باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - محسن سلیمی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت بعداز بازدید از ساختمان قدیم بیمارستان قمر بنی هاشم خوی در نشست دانشکده علوم پزشکی خوی که با حضورامام جمعه، نماینده شهرستان های خوی و چایپاره وفرماندار در سالن اجتماعات اورژانش قمر بنی هاشم تشکیل شد، بعداز تشکر از زحمات خستگی ناپذیر مسئولین دانشکده و نماینده خوی و چایپاره در احداث و احیای مراکز درمانی شهرستان گفت: ۳۳ پروژه عمرانی بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خوی تا پایان سالجاری به اتمام می رسد.

وی درمورد احداث بیمارستان جدید قمر بنی هاشم ( مرکز ترومای شمال استان) هم گفت: با پیگیری های مستمر نماینده شهرستان و دانشکده و همت مسئولین وزارتی، با اخذ ماده ۲۳ برای این پروژه ( که افتخاری برای این شهرستان است) و بررسی های کارشناسی لازم، کلنگ احداث بیمارستان جدید قمر بنی هاشم خوی بزودی به زمین زده می‌شود.

حجت الاسلام قاسم خانی امام جمعه خوی در این مراسم گفت: با عنایت به اینکه شهرستان خوی با قدمت چند هزار ساله از خیلی مراکز استان ها جلوتر است ولی آنچنان که باید مردم این دیار شهید پرور که فقط ۲۴ سردار شهید دارد در تقسیم امکانات به حق خود نرسیده اند و امیدواریم که با احداث بیمارستان جدید قمر بنی هاشم گوشه ای از مشکلات شهرستان و شهرهای شمال استان حل بشود.

عادل نجف زاده نماینده شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی هم گفت: از دوران قبل از انقلاب و بعداز انقلاب اسلامی هیچ بیمارستانی توسط وزارت بهداشت در خوی ساخته نشده است و بیمارستان های موجود در شهرستان یا توسط خیرین احداث شده اند و یا توسط وزارت خانه های دیگر ساخته شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه شهرستان خوی در مسیر اقتصادی شدن است و مراکز درمانی خوی مرکز خدمات دهی شمال استان است و هر روز ۷ هزار مسافر بین ایران و ترکیه تردد می کنند باید امکانات بهداشتی و درمانی کافی داشته باشد والا هیچ بهره ای از این اقتصادی شدن عاید خوی نمی شود.

نجف زاده در ادامه به زلزله خوی اشاره کرد و گفت: زلزله خوی از یک نگاه نعمتی بود از طرف خداوند که کمبود های شهرستان مخصوصا از نظر پزشکی و درمانی آشکار شد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بیمارستان قمر بنی هاشم، قلب تپنده مراکز درمانی شهرستان بوده باید تا عید مقاوم سازی شود و احداث بیمارستان جدید فوق تخصصی قمر بنی هاشم شروع شود تا مردم منطقه و شهرهای شمال استان و شهرهای نزدیک کشورهای همسایه از خدمات درمانی آنها استفاده نمایند.