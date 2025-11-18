باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد توسک، نخست وزیر لهستان روز سهشنبه گفت که لهستان دو نفر را که مسئول انفجار در مسیر راهآهن به اوکراین بودند، شناسایی کرده است و افزود که آنها اوکراینیهایی بودند که با اطلاعات روسیه همکاری کردند و به بلاروس فرار کرده بودند.
انفجار در خط ورشو-لوبلین، که پایتخت لهستان را به مرز اوکراین متصل میکند، پس از موجی از آتشسوزی، خرابکاری و حملات سایبری در لهستان و سایر کشورهای اروپایی از زمان آغاز جنگ در اوکراین رخ داد.
ورشو اعلام کرده است که لهستان به دلیل نقش خود به عنوان مرکز کمک به کی یف، به یکی از بزرگترین اهداف مسکو تبدیل شده است. روسیه بارها مسئولیت اقدامات خرابکارانه را رد کرده است.
توسک به قانونگذاران گفت: "مهمترین اطلاعات این است که ما افراد مسئول اقدامات خرابکارانه را شناسایی کردهایم. "
وی گفت: "در هر دو مورد، ما مطمئن هستیم که تلاش برای منفجر کردن ریلها و نقض زیرساختهای راهآهن عمدی بوده و هدف آنها ایجاد فاجعه ترافیک ریلی بوده است. "
پیش از این در روز سهشنبه، سخنگوی وزیر خدمات ویژه لهستان گفت که همه چیز به سرویسهای اطلاعاتی روسیه اشاره دارد که در حال انجام خرابکاری در راهآهن لهستان هستند.
منبع: رویترز