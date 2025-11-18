باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان راهیان نور حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید فهمیده خواجه به صورت تلفیقی با حوزه پیشگامان ولایت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی یک دستگاه اتوبوس به ظرفیت ۴۰ نفر دانش آموز دختر به منظور آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و مقاومت و بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور با بدرقه مسئولین اداره آموزش و پرورش منطقه خواجه راهی استان خوزستان شدند.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

