رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: در پی تداوم آتش‌سوزی در منطقه جنگلی الیت چالوس علی‌نقی حیدریان مدیرکل حوزه ریاست این سازمان به عنوان فرمانده عملیات اطفای حریق منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا افلاطونی با صدور دستوری ویژه، خواستار ان شد تا با تجهیز و هماهنگی تمامی امکانات و نیرو‌های عملیاتی، روند مهار آتش را با سرعت بیشتری هدایت و مدیریت کنند.

تلاش شبانه‌روزی ۱۰۰‌ها نیرو برای مهار حریق

در این عملیات، صد‌ها نفر از نیرو‌های منابع طبیعی، همیاران مردمی و گروه‌های امدادی از استان مازندران و استان‌های همجوار مشارکت دارند و تلاش‌ها برای کنترل کامل حریق همچنان ادامه دارد.

حیدریان هم‌اکنون در مازندران حضور دارد و مسئولیت هدایت عملیات اطفای حریق را بر عهده گرفته است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: سازمان منابع طبیعی ، اطفای حریق ، چالوس
