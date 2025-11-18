باشگاه خبرنگاران جوان - رضا افلاطونی با صدور دستوری ویژه، خواستار ان شد تا با تجهیز و هماهنگی تمامی امکانات و نیروهای عملیاتی، روند مهار آتش را با سرعت بیشتری هدایت و مدیریت کنند.
تلاش شبانهروزی ۱۰۰ها نیرو برای مهار حریق
در این عملیات، صدها نفر از نیروهای منابع طبیعی، همیاران مردمی و گروههای امدادی از استان مازندران و استانهای همجوار مشارکت دارند و تلاشها برای کنترل کامل حریق همچنان ادامه دارد.
حیدریان هماکنون در مازندران حضور دارد و مسئولیت هدایت عملیات اطفای حریق را بر عهده گرفته است.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی