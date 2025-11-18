باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هاشم پور محمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه‌ خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه سامانه خودنویس طی دو سال گذشته آثار بسیار مثبتی در حوزه مسکن بر جای گذاشته است گفت: ۲۴ ساعته بودن این سامانه تا به امروز توانسته است بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن کشور را برطرف کند و ثبت قراردادها را برای متقاضیان تسهیل کند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس می‌تواند به عنوان یک پلتفرم برای انتشار اطلاعات شفاف و دقیق درباره بازار مسکن عمل کند. این اطلاعات شامل قیمت‌ها، موقعیت جغرافیایی و شرایط ملک‌ها می‌شود. با دسترسی به اطلاعات دقیق، متقاضیان می‌توانند از قیمت‌های واقعی آگاه شوند و از دلالی جلوگیری کنند.

او بیان کرد: با استفاده از سامانه خودنویس، کاربران می‌توانند به راحتی قیمت‌ها و ویژگی‌های مختلف ملک‌ها را مقایسه کنند. این امکان باعث می‌شود که متقاضیان دیگر مجبور به مراجعه به دلالان برای کسب اطلاعات نباشند و بتوانند بهترین گزینه را با هزینه کمتر انتخاب کنند.

وی افزود: این سامانه خود نقش بسیار موثری در رعایت سقف اجاره مسکن را دارد و همین‌امر خود باعث می شود که متقاضی دیگر نگران افزایش و جهش قیمتی در این بخش نباشد.

او بیان کرد:سامانه خودنویس می‌تواند بستری برای ارتباط مستقیم بین فروشندگان و خریداران فراهم کند. با این کار، واسطه‌ها حذف می‌شوند و متقاضیان می‌توانند به طور مستقیم با مالکین ارتباط برقرار کنند، که این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های دلالی کمک کند.

پور محمدی تاکید کرد:با توجه به ویژگی‌ها و مزیت‌های سامانه خودنویس، می‌توان گفت که این ابزار می‌تواند به شدت در کاهش دلالی و سوداگری در بازار مسکن مؤثر باشد. از طرفی، این موضوع به کاهش هزینه‌های مسکن برای متقاضیان نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: ثبت قرارداد در سامانه خودنویس نیازمند ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان که همین امر خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن را دارد.