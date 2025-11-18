کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: ثبت قرارداد در سامانه خودنویس علاوه بر رعایت سقف اجاره زمینه ساز کاهش چشم گیر هزینه‌ها هم برای متقاضیان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هاشم پور محمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه‌ خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه سامانه خودنویس طی دو سال گذشته آثار بسیار مثبتی در حوزه مسکن بر جای گذاشته است گفت: ۲۴ ساعته بودن این سامانه تا به امروز توانسته است بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن کشور را برطرف کند و ثبت قراردادها را برای متقاضیان تسهیل کند.

 وی  ادامه داد: سامانه خودنویس می‌تواند به عنوان یک پلتفرم برای انتشار اطلاعات شفاف و دقیق درباره بازار مسکن عمل کند. این اطلاعات شامل قیمت‌ها، موقعیت جغرافیایی و شرایط ملک‌ها می‌شود. با دسترسی به اطلاعات دقیق، متقاضیان می‌توانند از قیمت‌های واقعی آگاه شوند و از دلالی جلوگیری کنند.

او بیان کرد: با استفاده از سامانه خودنویس، کاربران می‌توانند به راحتی قیمت‌ها و ویژگی‌های مختلف ملک‌ها را مقایسه کنند. این امکان باعث می‌شود که متقاضیان دیگر مجبور به مراجعه به دلالان برای کسب اطلاعات نباشند و بتوانند بهترین گزینه را با هزینه کمتر انتخاب کنند.

وی افزود: این سامانه خود نقش بسیار موثری در رعایت سقف اجاره مسکن را دارد و همین‌امر خود باعث می شود که متقاضی دیگر نگران افزایش و جهش قیمتی در این بخش نباشد.

او بیان کرد:سامانه خودنویس می‌تواند بستری برای ارتباط مستقیم بین فروشندگان و خریداران فراهم کند. با این کار، واسطه‌ها حذف می‌شوند و متقاضیان می‌توانند به طور مستقیم با مالکین ارتباط برقرار کنند، که این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های دلالی کمک کند.

پور محمدی  تاکید کرد:با توجه به ویژگی‌ها و مزیت‌های سامانه خودنویس، می‌توان گفت که این ابزار می‌تواند به شدت در کاهش دلالی و سوداگری در بازار مسکن مؤثر باشد. از طرفی، این موضوع به کاهش هزینه‌های مسکن برای متقاضیان نیز کمک خواهد کرد. 

این کارشناس سیاست گذاری مسکن  توضیح داد: ثبت قرارداد در سامانه خودنویس نیازمند ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان که همین امر خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن را دارد.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
انتشار آمار‌های غیر واقعی در بازار مسکن/ ماهانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ معامله مسکنی ثبت می‌شود+ فیلم
تامین ۴۷ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن محرومان کمتر از یک سال+ فیلم
مدیریت انرژی در ساختمان" ومدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) اجرایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
احتمال تخلیه تهران منتفی است/ پایتخت تا ۱۵ آذر بدون بارش
پروژه ریلی چابهار- زاهدان دروازه طلایی ترانزیت منطقه/راه آهن چابهار_ زاهدان به ایستگاه آخر رسید
قیمت پایه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی مشخص شد+ عکس
انتشار آمار‌های غیر واقعی در بازار مسکن/ ماهانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ معامله مسکنی ثبت می‌شود+ فیلم
آرامش به بازار نهاده‌های دامی باز می‌گردد؟
قیمت هرکیلو لوبیا چیتی برای مصرف کننده ۴۰۰ هزارتومان
میزان بارش‌ها در فصل پاییز به کمتر از یک میلی متر رسید/ بارش ها در پاییز کمتر از نرمال خواهد بود
امروز قیمت شیرخام بررسی می شود/قیمت پیشنهادی هرکیلو شیرخام ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان
کدام شرکت‌های بیمه بیشترین شکایت را در رشته ثالث ثبت کردند؟ + عکس
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه
تولید ۵۸ میلیون متر مکعب گاز ترش در روز +فیلم
زیر و بم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی/ قیمت در بورس انرژی چگونه تعیین شد؟
ارزش پایین معاملات نگرانی فعالان بازار سرمایه
توسعه همکاری‌های ایران و فرانسه در حوزه‌های غیرتحریمی نظیر کشاورزی، آب و دارو
فروش سوخت در آن سوی مرز‌ها با قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان/ تحویل سالانه حدود ۲۰ میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها
میزان ذخیره‌سازی گاز به دو میلیارد و ۱۳۱ میلیون متر مکعب رسید
صدور ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برای افراد غیر مجاز
ثبت جهانی گل محمدی به نام ترکیه و عربستان
تقویت همکاری‌های دوجانبه ایران و امارات در حوزه هوانوردی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
قیمت پایه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی مشخص شد+ عکس
قاچاق روزانه سوخت به ۲۱ میلیون لیتر رسید
ریزش بیش از ۱۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
نبود صنایع فرآوری و ضعف برندسازی چالش جدی تولید گل محمدی
میزان بارش‌ها در فصل پاییز به کمتر از یک میلی متر رسید/ بارش ها در پاییز کمتر از نرمال خواهد بود
امروز قیمت شیرخام بررسی می شود/قیمت پیشنهادی هرکیلو شیرخام ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان
پرهیز از درج اعداد غیرواقعی و غیرقابل تحقق در لایحه بودجه ۱۴۰۵
صادرات گل محمدی ۱۵۰ میلیون دلار ارزآوری دارد
کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق از طریق احیای مستقیم واحد‌های فولادی
وزیر راه و شهرسازی: راه‌گذر ریل جنوبِ جاده ابریشم تکمیل می‌شود
مراحل ورود به شغل رانندگی تاکسی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۳۱۰۰ مگاوات می‌رسد
قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی
احتمال تخلیه تهران منتفی است/ پایتخت تا ۱۵ آذر بدون بارش
کلیات طرح تاسیس بازار اوراق و صندوق‌های ارزی تصویب شد
دستورالعمل اصلاح افت قیمت خودرو اصلاح می‌شود
افزایش شفافیت برای سهامداران با مکانیزه شدن توزیع سود صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری+ فیلم
کدام شرکت‌های بیمه بیشترین شکایت را در رشته ثالث ثبت کردند؟ + عکس
تولید میگو رکورد می زند