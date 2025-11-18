باشگاه خبرنگاران جوان _ علی ربیعی روز سهشنبه در نشست شورای اجتماعی استان سمنان در سالن غدیر استانداری با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر، بیان کرد: دشمنان با ترفندهای مختلف به دنبال ضربهزدن به کشور هستند و در این شرایط هوشیاری ضرورت دارد.
وی با تاکید بر آموزش تقویت تابآوری اجتماعی، گفت: گسترش نظامهای مشاوره به عنوان راهکار موثر در کاهش آسیبهای اجتماعی مورد توجه باشد.
ربیعی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت خیران و همراهی جمعی برای توسعه و تقویت همیاری و نشاط اجتماعی مورد توجه باشد و ورزش بستری برای تقویت نشاط اجتماعی است.
دستیار اجتماعی رییسجمهور با بیان اینکه ۱۲ درصد جمعیت استان سمنان زیر پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) است و در دیگر استانهای کشور نیز شرایط به همین شکل است.
منبع ایرنا