رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تبریز خاستگاه مردان بزرگی است که نامشان در تاریخ ثبت شده است همانطور که ربع رشیدی و اولین دانشگاه دنیا نیز در تبریز افتتاح شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - علیرضا منادی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه آزاد برای ادامه راه ارزشمند خود نیازمند تامین معیشت اساتید خود است لذا هر چه در توان داریم در چند ماه آینده حقوق این عزیزان را بالای ۷۰ درصد افزایش خواهیم داد

آرش رنجبران رییس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی هم با گرامیداشت یادوخاطره شهید دانشمند محمد مهدی طهرانچی رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در سال گذشته براساس سند تحول دانشگاه آزاد اسلامی کشور، واحد تبریزموفق شد رتبه یک کشور را بدست آورد وبا یک رتبه ارتقاء به رتبه سرآمد کشور برسد که بر اساس ۲۷ شاخص کلیدی عملکرد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته بود.

محمدزاده معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی هم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از کانون‌های مهم علمی کشور به شمار می‌آید و بار سنگینی در این خصوص به دوش کشیده و دانشمندان و مدیران زیادی تقدیم کشور کرده است.

وی با بیان اینکه امروز موضوع، آینده ماموریت دانشگاه‌ها بسیار مهم است و ما نیازمند یک تغییر سریع نسبت به تعداد جمعیت کشور هستیم، افزود: امروز شرایط ایجاب کرده یک تغییری داشته باشیم تا دانشگاه‌ها فناوری را دراولویت کار‌های خود قرار دهند.

مجید مشکینی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد، این دانشگاه را یکی از بزرگترین ظرفیت‌های علمی کشور برشمرد و گفت: باید به این ظرفیت‌ها توجه ویژه داشته باشیم چرا که بعنوان یک سازمان با همه گرفتاری‌هایی که داشته روی پای خود ایستاده است.