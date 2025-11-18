مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با بیان این که در سراسر کشور هزار و ۵۰ مرکز فرهنگی، هنری و ادبی فعالیت می‌کنندکه امروز کودکان و نوجوانان شهر جدید سهند صاحب کانون شدند .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مراسم افتتاح ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر جدید سهندگفت: مخاطبان ما حدود چهار میلیون نفر هستند که حدود یک میلیون نفر از اینها عضو کانون هستند و بقیه مخاطبان نیز از خدمات کانون بهره‌مند می‌شوند.

منادی و نوین نمایندگان مردم شهرستان‌های تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه حضور کودکان و نوجوانان در این مجموعه یک امتیاز مهم محسوب می‌شود افزود:گستره فعالیت‌های کانون پرورش فکری در شهر جدید جای توسعه دارد و ما از این فعالیت‌ها حمایت می‌کنیم.

زینب علمدار مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی نیز با اعلام اینکه عرصه و اعیان ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۶۵۸دمتر مربع است افزود:برای ساخت این مجموعه و خرید تجهیزات و مرکز سیار ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

